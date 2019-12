Haute-Loire : douze chiots retrouvés dans le creux d'un arbre à Allègre, la SPA lance un appel à témoins

Les petits quadrupèdes, âgés de deux mois, ont été retrouvés, transis de froid, le soir du réveillon de Noël, au coeur du bois d'Allègre. Ils ont été placés en pension, et la SPA de Brioude a lancé un appel à témoins pour retrouver leur propriétaire.

Allègre, France

C'est un miracle de Noël, mais l'histoire aurait pu tourner au cauchemar. Un promeneur a découvert, le 24 décembre, douze chiots (9 femelles et 3 mâles border collies) abandonnés et déshydratés, "dans un lieu profond" du bois d'Allègre, "caché au milieu des fougères", et difficile d'accès, selon la SPA de Brioude. Pour se protéger du froid, les animaux apeurés s'étaient blottis dans le creux d'un arbre.

Les chiots sont désormais au chaud, dans un carton. - SPA de Brioude

Gérer ces chiots a toutefois un coût : les vaccins, le puçage, les identifications des chiots... Un coût estimé à 2000 euros par la SPA. Faute de place dans ses locaux de Brioude, la société protectrice des animaux a confié les chiots, désormais au chaud dans un carton, à la pension de Vissac.

La SPA a toutefois lancé un appel à témoins pour retrouver un propriétaire jugé "ignoble" du fait cet abandon. Elle compte également contacter la fondation 30 Millions d'amis.

Vous pouvez contacter la SPA de Brioude au 06 30 34 37 90, ou au 06 58 39 89 91, ou bien sur la page Facebook de la SPA de Brioude. D'ores et déjà, les appels affluent pour adopter ces chiots.