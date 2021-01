Amandine masse les chevaux dans le Comminges

Non loin de Saint-Gaudens, une jeune femme passionnée par les animaux, les chevaux en particulier, nous présente son projet et la formation qu'elle suit pour masser les chevaux et leur apporter du bien-être. Dans la Vie en Bleu, notre reportage relaxant et sportif.

Je fais de l'équitation depuis que j'ai 3 ans. Et j'ai eu mon premier cheval à 18 ans. Amandine Lalondrelle

Dans le Saint-Gaudinois, Amandine Lalondrelle accueille Alban Forlot au pied du Pic du Cagire (31) pour lui faire découvrir une discipline inédite : le massage des chevaux. C'est la Vie Tranquille sur France Bleu Occitanie à 9h30 ce jeudi 28 janvier 2021.

REPORTAGE à écouter ici Copier

Pour contacter Amandine : Equitasens@outlook.fr

Fleurs, Amandine et Alban © Radio France - AF

Un projet ambitieux au sud de la Haute-Garonne

Le projet d'installation d'un centre de soin et bien être pour équidés et chiens sur la commune de Ganties (31) permettra des animations de stages sur les besoins physiologiques du cheval, et une initiation aux massages et enveloppement. Hébergement touristique : gîte, nuitées insolites (bulle), zone de camping. Balades à cheval, élevage de selle français et lusitanien. Amandine souhaite accueillir des chevaux de tous profils sous forme de formules en pensions sur quelques jours à quelques semaines. Sur ce séjour elle proposera selon les besoins : Confort, bien être, soutien, récupération et préparation à l'effort, accompagnement et amélioration du quotidien de l'animal grâce aux massages, stretching, mobilisation et enveloppements.

Le rôle du masseur est essentiellement préventif et d'accompagner à la bonne santé de l'animal

Les effets recherchés sont la vascularisation, le drainage des toxines et lymphatique pour l'immunité, diminuer les adhérences, rechercher du gain d'amplitude, diminuer les tensions, réveiller les capteurs sensorielles afin d'améliorer la proprioception (mieux appréhender son corps dans l'espace) . Pour les sportifs le maintien et l'augmentation des performances. Les massages permettent l'échauffement, récupération, drainer les œdème veineux et /ou lymphatique, defibroser, activer le transit et détente physique.

Une formation complète

La formation de physiotherapeute manuel équin et canin proposée par equiphysio est reconnue par le rncp. Elle se déroule sur 12 mois avec 1112,50 h. Equiphysio a été fondé par Bénédicte Lucazeau (ostéopathe et physiothérapeute manuel). Le centre equiphysio bordeaux est dirigé par Olivier Magnier (responsable equiphysio et ostéopathe humain et équin). À la suite de cette formation en septembre (si tout se passe bien) Amandine Lalondrelle proposera ses services en freelance, en attendant l'installation physique du site, dans différentes structures et chez les propriétaires, en plus des prestations déjà proposées (soins quotidiens aux chevaux, entretien de l'écurie, éducation et manipulation jeunes chevaux).