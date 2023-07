Astuces pour un voyage serein avec son animal de compagnie

Si vous voyagez en France, privilégiez la voiture.

Pensez surtout de le mettre dans un sac ou une cage de transport, qu'il ne soit pas en liberté dans votre voiture. "C'est surtout valable pour le chat qui pourrait vagabonder dans votre voiture, se mettre sous vos pieds, ça peut être extrêmement dangereux." Attention il ne s'agit pas d'enfermer votre animal dans un coffre fermé, mais une cage de coffre pour un grand chien ou carrément lui consacrer le coffre avec une grille qui sépare le coffre de l'habitacle pour éviter qu'il ne passe sur le siège arrière.

Pendant le trajet pensez à parler à votre animal, à le rassurer.

Et à faire des pauses pour qu'il fasse ses besoins.

Privilégiez un départ tôt le matin pour les véhicules qui sont qui ne sont pas équipés de climatisation. Partir à la fraîche (autant que faire se peut !), c'est toujours mieux.

Si le véhicule est climatisé, honnêtement, la température peut être tout à fait maintenue à une température raisonnable. Donc pas de problème, vous pouvez partir quand bon vous semble dans la journée et en revanche, il y a des arrêts à effectuer.

Et pour les animaux très stressés ?

Demandez conseil à votre vétérinaire référent, mais il existe de quoi tranquilliser un animal pour éviter que ce soit vraiment du stress, avec des miaulements intempestifs par exemple.

Les chiens peuvent aussi se montrer extrêmement stressés en voiture s'ils n'ont pas l'habitude de voyager. Pensez aux comprimés contre la nausée, lorsque vous empruntez des routes très sinueuses.

Ça, effectivement, vous pouvez tout à fait demander à votre vétérinaire de vous prescrire ce qu'il faut pour que vous voyagez le plus serein possible.

Le trajet en train n'effraie pas les animaux, normalement.

En revanche, évitez l'avion, par rapport au stress que ça peut engendrer, sauf si vous avez un animal qui a toujours voyagé en avion, qui a un petit gabarit. On rappelle que les limites de poids pour que votre animal puisse voyager avec vous, c'est huit kilos, cage de transport incluse. Donc on est vraiment sur un chat ou des petits chiens. Sinon, c'est la soute et là, c'est particulièrement stressant pour un animal.

Clémentine Haas déconseille également le ferry, sauf dans quelques cas où la compagnie permet d'avoir votre animal auprès de vous.