Attention à la leishmaniose, cette maladie qui touche nos animaux

Si notre région est particulièrement exposée à ces petits moustiques qui transmettent la leishmaniose, le nord du pays est de moins en moins épargné. Et le réchauffement climatique n'y est pas étranger.

La vétérinaire encourage vivement les propriétaires de chiens, notamment les chiens qui ont accès à un jardin, qui vont beaucoup en extérieur, et qui veillent parfois tard la nuit, à être vigilant.

La prévention est essentielle pour situer un peu la maladie, notamment ses symptômes.

Les symptômes

Ils sont essentiellement cutanés avec des desquamations, des croûtes, rarement une démangeaison.

Le pourtour des yeux peu être touché avec une perte de poils.

Il y a parfois des gros ganglions que l'on peut palper au niveau des mandibules, derrière les genoux, en avant des épaules, (ceci étant plutôt un acte vétérinaire.) Il existe d'autres symptômes, moins fréquents, tels que les troubles digestifs, les douleurs articulaires.

En réalité le tableau clinique est extrêmement large, mais dans la plupart des cas, ce sont vraiment des lésions cutanées qui sont rapidement décelables par les propriétaires. Il faut savoir qu'il y a un temps de latence entre la piqûre et le début des symptômes. Il peut se passer plusieurs mois.

Ce qui doit vous alerter

Les troubles cutanés, une démangeaison associée. C'est vraiment très évocateur de leishmaniose dans notre région, parfois, et on peut même parfois observer un chien qui est plus léthargique, qui mange moins, qui a une baisse de forme et une perte de poids, une petite mine. Tout cela peut vous mettre la puce à l'oreille.