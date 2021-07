Aujourd’hui dans la Nature (Saison 2)

France Bleu se met au vert, et vous emmène de nouveau à la découverte de la faune et de la flore de notre monde en Franche-Comté. Prenez Jean-Philippe Paul "en filnature", et suivez-nous à la rencontre de notre environnement. Parce que cet été, la Franche-Comté est naturellement notre "sig-nature".

France Bleu Besançon vous propose de vous rapprocher de la nature ! En partenariat avec la Revue Salamandre, découverte de la biodiversité dans notre région. Hirondelle rustique, papillons de nuit, vipère, hérisson, rainette verte, guêpier, castor, hibou Grand-Duc… La faune et la flore de Franche-Comté comme vous ne les avez jamais entendues.

En savoir plus :

France Bleu Besançon, en partenariat avec la Revue Salamandre © Radio France

Tous les samedis et dimanches de cet été, écoutez France Bleu Besançon et remportez votre abonnement à la Revue Salamandre ! Redécouvrons ensemble notre région dans son ADN : Aspect Diversité Nature. Et revisitons notre conception du terrestre.

le week-end, 7h15 : voici la nature de l'offre ! © Radio France

Le grillon champêtre

Le grillon champêtre, c’est le musicien des beaux jours. Dans les prés, les talus et les pelouses, son grri grri grri sonne d’autant plus que le soleil brille. L’insecte robuste ne chante pas, en réalité, mais il frotte son aile gauche sur son aile droite, comme un archet sur les cordes d'un violon.

Le grillon : un musicien hors pair qui stridule au rythme de l'été - @AdobeStock

Aujourd'hui dans la Nature : le grillon champêtre Copier

le dossier "Grillon, nos révélations !", Revue Salamandre n° 216

L'article de la Revue Salamandre sur le grillon est ici !

L'orchidée sauvage (ophrys bourdon)

Oui, il y a des orchidées sauvages dans nos régions. Certaines, comme l’ophrys bourdon entretiennent une drôle de relation avec les pollinisateurs. La fleur attire le mâle d’abeille en imitant visuellement et chimiquement une femelle. Une arnaque pure, sans nectar en échange !

L'orchidée ophrys bourdon : un formidable trompe l'œil, très bien fait et mâle fait ! - Jean-Philippe Paul

Aujourd'hui dans la Nature : l'orchidée sauvage (ophrys bourdon) Copier

L'article sur les orchidées, Revue Salamandre N°251

L'article de la Revue Salamandre sur l'orchidée est ici !

En partenariat avec la Revue Salamandre

Depuis plus de 37 ans, la Revue Salamandre révèle tous les deux mois à ses lecteurs curieux ou passionnés tout ce que la nature offre d’extraordinaire au fil des saisons. Sans aucune page de publicité, ce magazine indépendant vous plonge au cœur de la vie des animaux et des plantes qui vous entourent avec un dossier thématique richement illustré, des actualités et des reportages, des idées pratiques d’activités et des balades. Le tout réalisé dans une approche environnementale exemplaire. • Parution: tous les deux mois, en Suisse, France et Belgique • Format: 21 x 29,7 cm, 68 pages • Disponible uniquement sur abonnement ou à l’unité sur boutique.salamandre.org • Abonnement annuel: 39 € (Avec 3 DVD dans l’année: 69 €)