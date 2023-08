Avez-vous vu l'argiope frelon ? Les habitants de la Bourgogne invités à recenser cette araignée

La Société d'histoire naturelle d'Autun est sur la piste d'une araignée bien particulière : l'argiope frelon, une araignée jaune et noire, d'où son nom de "frelon". La Shna mène une étude en Bourgogne sur la présence de cette petite bête. Les habitants de la région sont invités jusqu'au 15 octobre à signaler dès qu'ils aperçoivent l'araignée chez eux ou dans un jardin. Elle est totalement inoffensive.

"C'est une espèce qui est relativement mal connue alors qu'elle est commune", explique Mathurin Carnet, arachnologue au sein de la Shna. "On la trouve partout en France, notamment en Bourgogne et avec le réchauffement, elle remonte de plus en plus vers le nord." L'objectif est donc de faire participer un maximum d'habitants à l'étude pour "mieux connaître cette espèce sur l'ensemble de la région".

Par ailleurs, avec ce travail, la Shna espère réconcilier les humains avec les araignées : "C'est l'occasion de s'approcher d'une araignée qui est impressionnante et de voir qu'il n'y a aucun danger et qu'il ne faut pas en avoir peur", rassure Mathurin Carnet.

De la taille d'un pouce

Pour les repérer, rien de bien sorcier. La première chose qui doit vous sauter aux yeux est évidemment sa couleur car son abdomen est strié de jaune, de noir et parfois de blanc, un peu comme un frelon. Sa taille aussi doit vous alerter : elle est assez grosse, de la taille d'un pouce.

Outre ces particularités physiques, cette araignée tisse une toile qui n'est pas commune. Elle est très épaisse, traversée par une nappe de soie dense, en zigzag, qui se trouve au milieu de la toile, sur laquelle l'araignée se pose. L'Argiope frelon préfère tisser cette toile dans des milieux ensoleillés et plutôt humides, comme dans le jardin. "On la trouve dès qu'il y a un peu d'herbe haute pour qu'elle puisse faire sa toile, une friche, un coin de jardin un peu abandonné ou des zones humides où les herbes sont plus élevées", précise Mathurin Carnet.

Autre indice qui pourrait indiquer sa présence : ses œufs. Pour les protéger, cette araignée tisse un cocon sur sa toile, dans lequel elle dispose les œufs.

Si vous apercevez l'Argiope frelon, vous pouvez signaler sa présence sur le site internet de la Société d'histoire naturelle d'Autun et transmettre une photo. Sur la page Facebook de France Bleu Auxerre et par mail, de nombreux auditeurs ont commencé à partager des photos de l'araignée.