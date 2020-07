La SPA de Belfort lutte contre les abandons dans une nouvelle vidéo

Une famille qui part en vacances, les enfants à l'arrière, un malinois dans le coffre. Mais le chien finit attaché à un poteau pendant que la voiture s'éloigne... La nouvelle vidéo de la SPA de Belfort montre une scène malheureusement habituelle, surtout en période estivale.

Pour lutter contre ces abandons particulièrement fréquents, l'association a tourné ce clip de cinq minutes. Un petit court-métrage qui suit les aventures de Djin, le malinois abandonné et finalement récupéré par la SPA.

C'est Julien Leroy, de la société Room 65 Films, qui les a contactés. "Il est venu de lui-même, il souhaitait nous aider et nous a proposé ce petit clip. On lui a ouvert les bras !" précise Michel Mouhat, le président de la SPA de Belfort.

Coralie, soigneuse animalière pour l'association, renchérit : "il est venu filmer en plusieurs parties : d'abord l'abandon du chien, puis sa vie au refuge, dans son box".

Les pensionnaires du refuge mais aussi les employés ont participé au tournage : "On a fait des recherches de bénévoles, qui voulaient bien faire les acteurs. Avec ma collègue on fait la partie adoption" raconte Coralie "elle me présente le chien, on fait les papiers, je signe et je repars toute contente avec mon chien".

Un passage qui reproduit fidèlement la véritable procédure d'adoption.

Un clip nécessaire selon Michel Mouhat, puisque la France est championne en la matière : "Il parait qu'on est les champions d'Europe ! Les champions des abandons, un triste record.... En France il y a 100 000 abandons par an, dont 60 000 pendant la période estivale"

Même pendant le confinement, l'association a accueilli des pensionnaires. Ils n'ont pas été débordés, mais il y a tout de même eu "une petite dizaine d'abandons en deux mois".

D'après le président de la SPA de Belfort, aucun risque de lassitude par rapport à la multiplication des clips : "au contraire, j'ai l'impression que les gens sont de plus en plus sensibilisés à la cause animale".

Autre objectif, toucher les plus jeunes : "On voit dans le clip deux enfants, ça peut aussi être un choc pour eux de perdre leur animal de compagnie" explique Coralie.

Tout comme Michel Mouhat, elle espère que ce clip sera efficace pour dissuader les propriétaires d'animaux de les abandonner : "il y a de plus en plus d'abandons chaque année, alors pourvu que ça marche !"