Bien-être animal : comment travaille les toiletteurs canins pour mettre en beauté nos animaux ?

Au moment même où l'Assemblée Nationale se penche sur la proposition de lois consacrée à la maltraitance animale, France Bleu Alsace a décidé de mettre en lumière le travail des toiletteurs canins, celles et ceux qui prennent soin et embellissent nos plus fidèles compagnons.

Des lois très attendues par tous les défenseurs des animaux

Beaucoup n'y croyait plus... mais c'est une véritable avancée en faveur du bien-être animal qui est en passe d'être votée !

A partir de ce mardi 26 janvier et jusqu'à vendredi est examinée à l'Assemblée nationale la proposition de loi de la majorité contre la maltraitance animale.

Les associations de protection des animaux espèrent notamment un texte de loi rigoureux et des mesures sévères pour durcir les peines en cas de sévices sur les animaux.

à lire aussi La Brigade Anti-Maltraitance Animale opérationnelle dans les Vosges

La France : championne d'Europe des abandons

Autre sujet sur la table et au cœur des discussions à l'Assemblée Nationale : la lutte contre l'abandon.

Bien que les français accueillent près de 15 millions d'animaux domestiques (dont 9 millions de chiens et 6 millions de chats), notre pays enregistre un triste record !

La France arrive en tête du classement des pays où l'on abandonne le plus les animaux domestiques en Europe.

Abandonné, un berger allemand attend tristement une famille d'accueil dans un refuge pour animaux de la SPA. © Radio France - Lisa Guyenne

Pour une séance de bien-être : les toiletteurs sont là !

Pour mettre en lumière celles et ceux qui aiment les animaux, s'en occupent, les chouchoutent et les dorlotent... France Bleu Alsace a décidé de pousser les portes d'un salon de toilettage pour animaux.

La façade du salon de toilettage canin "Truffe et Babines" situé 10 avenue de la Liberté à Sélestat. © Radio France - Romain Ambro

Ce mardi 26 janvier, Romain AMBRO s'est donc rendu à Sélestat pour rencontrer Caroline, toiletteuse canin depuis 3 ans au salon "Truffe et Babines".

Comment Caroline s'est-elle lancée pour devenir toiletteuse canin ? Copier

Après avoir travaillé dans le monde de la banque et de l’hôtellerie, Caroline a décidé de tout plaquer pour suivre une formation de 7 mois à Annecy dans le but d'ouvrir son propre salon.

L'entrée du salon "Truffe et Babines" où vous accueille Caroline, toiletteuse canon à Sélestat. © Radio France - Romain Ambro

Accordez du temps à votre animal !

L'entretien de son animal de compagnie n'est pas à prendre à la légère.

Autant que possible, brossez votre chien et habituez-le au peigne et à la brosse, si possible quotidiennement... pour que la séance chez le toiletteur soit d'autant plus appréciable !

Un peu comme vous chez le coiffeur, finalement...

Au quotidien, Caroline est aux petits soins pour les animaux. A chaque fois, elle souhaite que cette séance de toilettage, un véritable moment de plaisir pour l'animal. © Radio France - Romain Ambro

Tous les jours, Caroline shampouine, sèche, démêle et tond la fourrure des chiens qui lui rendent visite au salon.

En moyenne, une séance dure entre 1H et 2H en fonction de la taille de l'animal.

Pourquoi avoir choisi "Truffe et Babines" pour son salon à Sélestat ? Copier

8H00 : "Oria" est la toute première cliente de la journée

Cette petite chienne Lhassa Apso âgée d'1 an et demi est une habituée du salon.

ORIA lors de son arrivée au salon :

Oria (Lhassa Apso d'1 an et demi) arrivée au salon pour se faire une petite beauté. © Radio France - Romain Ambro

ORIA après sa remise en beauté :

Oria (Lhassa Apso d'1 an et demi) toilettée et visiblement ravie de son passage au salon. - Truffe et Babines

Découvrez ici d'autres photos de chiens passés entre les mains de Caroline.

Sur place, venez entretenir vous-même votre chien !

Pour certains maîtres, l'entretien des poils du chien est avant tout esthétique.

Toutefois, laver et tailler la fourrure de son animal est avant tout nécessaire pour son confort et sa santé !

Au salon, Caroline dispose de tout un matériel adapté pour accueillir le chien, quelque soit sa taille ou sa race.

Quels produits utiliser pour laver son chien et éviter les nœuds dans les poils ? Copier

La jeune toiletteuse a même imaginé une formule "self" où le maître a la possibilité de venir en personne au salon pour entretenir lui-même son animal et bénéficier de ses conseils.

Le salon de toilettage de Caroline est adapté à l'accueil de toutes les races de chiens. - Truffe et Babines

Shampoing respectueux du chien, plan de travail, baignoire adaptée... Le salon est parfaitement équipé pour accueillir les animaux de toutes les tailles et toutes les races !

Comment réagissent les chiens quand ils sont plusieurs au salon ? Copier

En cas de doute, sollicitez l'aide d'un professionnel

Pour toute question ou interrogation sur l'entretien de votre animal, n'hésitez pas à demander conseil auprès d'un toiletteur canin diplômé qui saura répondre à vos attentes.

N'utilisez pas n'importe quel produit pour votre animal et privilégiez avant tout sa santé.

Sur place, de nombreux produits sont aussi disponibles à la vente :

jouets

laisses

harnais

manteaux

peignes

brosses

alimentation

produits de soin

Caroline est notamment vigilante à la provenance de ses produits alimentaires, au contenu de ses shampoings et veille avant tout au respect du bien-être animal.

Jouets, manteaux, laisses, harnais, soins et alimentation... Caroline est très attentive à la sélection et la provenance des produits disponibles à la vente. © Radio France - Romain Ambro

L'Adresse du salon

"Truffe et Babines"

10 Avenue de la Liberté

67600 Sélestat

Tel : 07.81.91.06.88.

www.truffeetbabines.fr

uniquement sur rendez-vous (fermé le jeudi, le samedi après-midi et le dimanche)