C'est le moment d'écouter le Grand -Duc d'Europe

Pour la première fois, dans le secteur des Monts du Matin, au pied du Vercors la LPO AURA organise une prospection ouverte à tous. Pour Rémi Métais, chargé de mission à la délégation territoriale Drôme Ardèche, c'est une action importante pour enrichir la connaissance de ce super prédateur dans ce secteur de la Drôme.

C'est une espèce très sensible au dérangement et sur les Monts du Matin on peut facilement les déranger de par la présence de chemins de randonnée. C'est là dessus qu'on espère être vigilant pour avoir une sorte de veille écologique et pouvoir préserver ces oiseaux.