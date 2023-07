Campagne de stérilisation des chats errants à Oloron Sainte-Marie

La ville d’Oloron Sainte-Marie a lancé le 17 juillet une campagne pour stériliser les chats errants. Actuellement, la collectivité estime que 100 d'entre eux sont présents sur la ville et ses alentours. Entre 2018 et 2022, 94 chats, 41 mâles et 53 femelles ont été stérilisés. Un chat errant est un chat non identifié, sans propriétaire ou détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics. La mairie a confié la mise en œuvre de cette opération à l’association des 4 Pattes du Piémont Oloronais.

Limiter la prolifération

Selon la SPA, "la reproduction incontrôlée des chats errants engendre une surpopulation, une propagation de maladies, et donc un risque sanitaire pour les autres animaux domestiques. Il est impératif de limiter leur prolifération pour leur bien-être et celui de leurs congénères, et cela passe par la stérilisation". "Un couple de chats peut engendrer 20 000 descendants en 4 ans" et "la stérilisation est la seule manière efficace de contrôler la prolifération des colonies de chats errants sans détenteurs".

L’association des 4 Pattes du Piémont Oloronais réalise la capture des chats errants, les amène chez un vétérinaire qui effectue la stérilisation, l’identification (après avoir vérifié que l’animal ne possède pas de propriétaire), ainsi que les soins nécessaires. Après une période de convalescence, le chat peut soit être proposé à l’adoption, soit être relâché sur le site de capture. Il deviendra alors un chat libre qui sera régulièrement suivi par les bénévoles de la structure.

Pour Marie Labède, la présidente de cette structure, "rien ne serait possible sans le travail des bénévoles". Selon elle, la stérilisation est primordiale. Au-delà de cette campagne, ce que Marie Labède souhaite par-dessus tout, "c’est pouvoir placer les chats afin qu’ils soient dans de bonnes conditions de vie au sein de familles d’adoption". Elle rappelle une statistique parlante : "L’espérance de vie d’un chat domestique est de 15 à 20 ans, quand celle d’un chat libre est d’à peine 5 ans tout au plus ".

Des chats en attente d'être adoptés - Les 4 pates du Piémont Oloronais

Les propriétaires de chats sont invités à faire identifier leurs animaux (tatouage, puce d’identification collier) au plus tôt. La campagne de stérilisation se déroule sur la période du 17 juillet au 30 septembre 2023 et concerne les secteurs suivants : Fontaines, Place de Jaca ,Barthou, Dalmais, Pondeilh et Sainte-Marie. Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Service Domaine Public à la Mairie d’Oloron Sainte-Marie, au 05 59 39 99 13 ou par mail à domainepublic@oloron-ste-marie.fr .