"Ce sont des armes" : un habitant de Laval met en garde contre l'augmentation des attaques de chiens

Yoann Kacou, un habitant du centre-ville de Laval (Mayenne) met en garde les Lavallois et les autorités sur la dangerosité des chiens de catégorie 1. Il a envoyé deux courriers aux autorités, après les attaques de chiens qui se multiplient en ville.

Yoann Kacou habite en centre-ville de Laval depuis deux ans. Et depuis, il envoie régulièrement des courriers à la mairie et à la police municipale pour les prévenir de la dangerosité de certains chiens.

Laisse et muselière obligatoires

Ce Lavallois vise notamment les chiens de catégorie 1 comme les American Staff Terrier. "Il faut vraiment que les propriétaires de ces chiens-là prennent conscience que ce ne sont pas des chiens comme les autres. Ce sont de véritables armes", assure-t-il.

Ces chiens sont considérés comme "dangereux". Alors, la loi impose qu'ils soient tenus en laisse et qu'ils portent une muselière dans l'espace public. Yoann Kacou remarque justement que cela n'est pas respecté par leurs maîtres à Laval. "Dimanche 23 mai, j'ai vu une jeune femme avec un chien de catégorie 1, un American Staffordshire sur la promenade Anne d'Alègre. Il ne portait pas sa muselière et elle l'a lâché, raconte-t-il. Quand elle l'a rappelé, il n'est pas revenu."

J'ai peur pour moi et pour mon chien.

Ce n'est pas la première fois que Yoann assiste à ce genre de scène. "Je me dis qu'un jour, on va avoir un grave problème parce qu'il y a beaucoup d'enfants sur cette promenade. Il y a aussi des gens qui promènent leurs petits chiens et qui ne font pas le poids."

Deux agressions en six mois

Yoann Kacou a lui-même un petit chien Cavalier King Charles. Il craint pour sa sécurité. "J'ai peur pour moi et pour mon chien. Quand je sors, je ne suis pas du tout rassuré et je suis toujours extrêmement vigilant. Je regarde s'il n'y a pas des chiens d'attaque sans laisse."

En novembre 2020, un chihuahua de deux ans est mort suite à une attaque d'American Staff Terrier. Il y a quelques semaines, mi-mai, deux femmes ont été violemment agressées par deux chiens de la même race.

Plus de rondes de la police

C'est pour éviter que ce type d'accident se répète que Yoann Kacou contacte les autorités. "Dimanche, quand j'ai signalé à cette jeune femme qu'elle n'avait pas le droit de laisser son chien en liberté, elle m'a insulté. Alors, j'ai écrit à la mairie et à la police."

La police municipale a répondu à Yoann Kacou. Elle assure qu'elle va multiplier les rondes et répondre aux signalements. La mairie précise que les agents municipaux surveillent des zones particulières, comme la promenade Anne d'Alègre, et que des opérations conjointes entre la police nationale et la police municipale sont menées.