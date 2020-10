Cécila Cazeneuve, directrice des écuries du Landran, invitée de Bravo les femmes.

Cécilia Cazeneuve elle est directrice des écuries du Landran à Gamarde les Bains. Après la crise sanitaire, elle aurait pu sombrer mais elle est toujours là et son entreprise fonctionne mieux que prévu.

Le 13 septembre dernier, Cécilia a fait aux sein de son écurie une journée portes ouvertes qui a eu un franc succès avec de très bonnes retombées. Elle a beaucoup communiqué sur cette journée mais, l'après confinement a eu cet effet sur la population, un besoin de nature, une sorte de retour aux sources ...

L'écurie du Landran a participé au championnat de France des Jeunes chevaux et l'un des ses chevaux de 4 ans, nommé Guerlain a fini 10ème sur 50, ce qui signifie que ce cheval fait partie des 10 meilleurs chevaux français de sa génération. Un résultat exceptionnel dû au travail fourni et à sa cavalière "une vraie magicienne sur un cheval".

Les écuries du Landran à Gamarde Les Bains.

Les chevaux qui naissent au sein des écuries de Cécilia ont des parents qui ne sont pas choisi par hasard ... La maman de Guerlain était championne d'Aquitaine de concours complet, elle a été croisée avec un étalon, que Cécilia a trouvé sur catalogue, par insémination artificielle. Quand Cécilia s'est installée, elle avait deux rêves : vendre un cheval au Cadre Noir de Saumur*, ce qu'elle a fait, et le second qui est toujours d'actualité, est de faire naître un cheval qui courre les JO. Quel que soit le cheval de Cécilia qui courra les JO, la gloire qui l'entoure retombera de toutes façons sur les écurie du Landran, parce que sur sa carte d'identité, il est inscrit "naisseur : "Cécilia Cazeneuve" et ça, personne ne pourra lui enlever.

Cécilia Cazeneuve directrice des écurie du Landran à Gamarde les Bains. Copier

L'année dernière, l'unique fille de Cécilia a couru la Coupe des Nations Juniors avec la première jument de l'élevage. Sa fille est très rigoureuse, et la rigueur est l'une des principales qualités d'un bon cavalier. Les écuries du Landran compte 85 chevaux dont une trentaine en pension, une vingtaine de poneys et chevaux d'école et le reste sont des chevaux d'élevage.

Ché Pas du Landran à Gamarde les Bains.

Les poulains sont vendus à partir de 4 ans. Ils sont dressés et ne sont pas encore trop cher, mais ... plus il a de récompenses plus le poulain est cher. Cependant, Cécilia ne veut pas "vendre pour vendre", elle a d'ailleurs un cheval qu'elle ne peut pas vendre parce que s'il est déplacé, il arrête de manger. Elle a un rapport très particulier avec ses chevaux. Les juments qui ont cessé de produire coulent des jours heureux au sein de l'élevage.

Cécilia Cazeneuve, directrice des écuries du Landran à Gamarde les Bains.

*Le Cadre noir est un corps de cavaliers d'élite français, instructeurs à l'École nationale d'équitation (ou ENE) près de Saumur en Maine-et-Loire. L’équitation de tradition française, exercée principalement au Cadre noir, a été inscrite en 2011 par l'UNESCO sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.