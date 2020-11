Chats, chiens : comment rendre nos animaux heureux ?

Comment s'assurer que notre environnement est adapté à nos animaux ? Une vétérinaire répond à nos questions.

Dans Minute Papillon !, on s'intéresse au bien-être de toute la maison. Sidonie Bonnec et la vétérinaire Hélène Gateau nous aident à mieux cohabiter avec nos animaux. On va pouvoir s'assurer que nos chats et nos chiens sont bien avec nous.

Les 5 libertés fondamentales

Pour nos animaux de compagnie, un environnement agréable et adapté est la source du bien-être. On va s'assurer que les conditions de vie de nos compagnons poilus sont optimales en vérifiant qu'elles respectent leurs 5 libertés fondamentales :

Ne pas souffrir de faim ou de soif

Il faut pouvoir garantir à l'animal un accès permanent à un point d'eau et lui permettre de manger à sa faim

Ne pas souffrir de maladie ou de douleurs

On doit rester attentif à ses changements d'humeur soudains et ne pas oublier les rendez-vous réguliers chez le vétérinaire

Ne pas souffrir d'inconfort et d'insécurité

Est-il utile de rappeler que tous les comportements violents envers nos animaux sont à bannir définitivement ? Également, on va s'assurer que l'endroit où dort notre animal est adapté à sa taille et lui permette de se détendre sereinement.

Ne pas souffrir de stress et d'anxiété

Notre animal sera stressé s'il ne peut pas anticiper vos réactions. Il faut tempérer nos sautes d'humeur, même en cas de bêtises faites par nos chats et chiens.

Avoir un environnement qui réponde à ses besoins

Le chat est beaucoup plus indépendant que le chien. Quand on adopte un félin, il faut s'assurer avoir des endroits où il pourra se cacher, se mettre en hauteur ou s'isoler pour être tranquille.

L'importance de la routine

Pour les animaux de compagnie, la sécurité passe par la routine. S'ils vivent au jour le jour, ils savent se repérer dans le temps en fonction des actions de la maison, de la luminosité et des bruits extérieurs. Ces habitudes du quotidien leur permettent d'évoluer dans la journée en toute sécurité.

Pourtant, il va falloir parfois casser cette routine. En introduisant de légère variation dans nos habitudes quotidiennes, on peut aider nos animaux à s'adapter à ces changements. C'est ce qui leur permet de ne pas paniquer si on rentre à la maison un peu plus tard que d'habitude.