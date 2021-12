Des sapins de Noël pour nourrir les chèvres à Mireval

Même si Noël est fini, Fleurette, Marguerite et les autres attendent toujours leur cadeau. Et pour ces chèvres, rien de meilleur que des sapins ! Régine Roussel l'a bien compris, ses biquettes raffolent du conifère. Depuis l'an dernier, elle appelle les particuliers à lui déposer leur sapin de Noël une fois la période des fêtes terminée. Sa maison est située dans le quartier des Prés à Mireval, et il suffit de déposer le sapin par-dessus la barrière, les chèvres s'occuperont du reste !

Sapin Douglas, Nordmannn ou encore épicéa... Nos amies à cornes ne sont pas regardantes sur la variété des conifères. Comme d'autres animaux tels que les chevreuils et les cerfs, "les chèvres consomment principalement des arbustes et des buissons lorsqu'elles sont à l'état sauvage, et les sapins font partie de leur alimentation", explique Régine. En effet, les conifères seraient bons pour leur santé, car plein de vitamines.

Pour les chèvres de Régine, le sapin est un repas de Noël bon pour la santé Copier

En plus de faire un beau cadeau aux chèvres, déposer son sapin chez Régine permet aussi de lui offrir une seconde vie, plutôt que de le jeter à la poubelle. Une manière de lutter contre le gaspillage qui a bien marché l'an dernier, car près de 24 sapins ont été offerts au troupeau de chèvres.

Donner son sapin aux chèvres est une manière de le recycler...À conditions que l'on respecte leurs exigences ! Copier

Pour faire cadeau de son sapin au troupeau de chèvres de Régine Roussel, il suffit d'aller le déposer au quartier des Près à Mireval, sur la route de Villeneuve. Attention tout de même à enlever les dernières décorations de Noël avant ! Pas sûr que les guirlandes et les boules de Noël soient du goût des biquettes.