Chilleurs-aux-Bois : des portes ouvertes à la SPA pour adopter tout le week-end

La SPA de Chilleurs-aux-Bois, dans le Loiret, qui accueille 80 chiens et une quarantaine de chats, affiche complet toute l'année. "L'abandon n'a pas de saison. On a tous les jours des demandes, voire plusieurs pas jour et on doit même fonctionner par liste d'attente", se désole Cécile Godeau , cheffe d'équipe. Alors, pour favoriser les adoptions et pouvoir accueillir de nouveaux animaux abandonnés, le refuge organise des portes ouvertes samedi 8 et dimanche 9 octobre, comme dans toutes les SPA de France.

80 chiens et une quarantaine de chats attendent d'être adoptés à la SPA de Chilleurs-aux-Bois dans le Loiret. © Radio France - Margaux Queffélec

Des animations pour tous les âges seront proposées, comme une course avec les chiens. L'idée est de créer des moments de convivialité et de sociabilité entre les chiens et leurs futurs propriétaires. Des teckels, des staffs américain, un border coli ou encore un croisé berger hollandais attendent d'être adoptés, dans le plus grand refuge du Loiret.

Bien se renseigner avant d'adopter

Mais l'adoption doit être réfléchie pour éviter les erreurs de casting et le retour des chiens à la SPA après quelques semaines d'adoption. "On pose des questions aux gens pour savoir si le ou les chiens qu'ils ont vus peuvent éventuellement leur correspondre", indique Cécile Godeau. La cheffe d'équipe conseille aussi de bien se renseigner sur la race de chien. "Ce n'est pas parce qu'il a un physique qui nous plait, que le chien nous correspond", prévient-elle. Après une balade avec le chien "pour voir si le feeling passe", il est possible de les adopter ou des les "réserver", le temps de s'organiser pour les accueillir.

Comptez 250 euros pour adopter un chien, 300 euros pour un chiot et 150 euros pour un chat. Une carte d'identité et un justificatif de domicile vous seront également demandé.