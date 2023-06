Coincé dans une voiture pendant près de 24h, un chiot sauvé grâce à une auditrice de France Bleu Roussillon

On ne le dira jamais assez : auditeurs de France Bleu, vous êtes formidables ! Ce vendredi matin, Corinne, membre de l'association "Un gîte, une gamelle", appelle France Bleu Roussillon et lance en direct à l'antenne un véritable SOS : "Un chiot est coincé depuis près de 24 heures dans une voiture sur la commune de Saint-Cyprien. La propriétaire ne se souvient pas où elle est garée. Il s'agit d'une 206 bleue foncée immatriculée 76."

Corinne donne alors plusieurs numéros de téléphone à l'antenne et alerte : "Compte tenu de la chaleur, il faut évidement faire très vite."

Une auditrice de Saint-Cyprien entend l'appel à l'aide...

Quelques minutes plus tard, Corinne rappelle France Bleu : "Ah, merci France Bleu ! En écoutant l'annonce à la radio, une dame s'est aperçue que la voiture était garée en bas de chez elle. Elle est allée voir et, effectivement, il y avait un chiot caché sous le siège. Heureusement, la voiture était relativement à l'ombre et avec les fenêtres légèrement ouvertes (...)C'est un petit York de 7 mois. Il va très bien mais il a été sauvé vraiment in-extremis... "

...et se retrouve invitée au restaurant !

Pour fêter ce sauvetage, l'invité de l'émission Côté Saveurs sur France Bleu Rioussillon, Mourad Bahfir a alors invité l'auditrice de Saint-Cyprien "à venir manger au restaurant et ce sera offert par la maison ! La propriétaire du chien aussi peut venir avec son animal, je lui préparerai une belle gamelle !" Mourad Bahfir est propriétaire du restaurant "Le Petit Monde", rue de l'Ecole, à Perpignan.

