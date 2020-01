Comment aborder un chien que l'on ne connait pas

Caresser un chien qui a l'air bien gentil mais que l'on ne connait pas, tout le monde l'a déjà fait avec plus ou moins de succès .Alors comment procéder pour que tout se passe bien. Les conseils d'Amandine Rolet, comportementaliste canin et félin de France Bleu Pays d'Auvergne.

Erreur que l'on voit souvent

Tenter de forcer le contact, au risque d'une mauvaise aventure, en approchant la main vers l'animal.

On évite la main qui part du haut vers l'animal. Le chien peut mal interpréter ce geste et cela peut l'inquiéter.

La bonne manière

S’accroupir, se mettre au niveau de l'animal et se laisser approcher au rythme de l'animal.

On se laisse sentir, on se laisse renifler. Et bout d'un moment, on peut tendre une main, en le faisant par dessous la gueule du chien.

Si l'animal consent, il viendra alors au contact et se laissera toucher.

