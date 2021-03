Comment éduquer son chien grâce à quelques règles simples

Pour cohabiter sereinement avec son chien, celui-ci doit pouvoir marcher en laisse, mais aussi revenir quand on l’appelle lorsqu’il gambade. Le chien et le maître doivent suivre quelques règles pour vivre en harmonie.

Tout cela s’apprend que le chien soit petit, moyen ou grand, jeune ou moins jeune qu’il soit chien de marque ou de gouttière.

Sylviane de chez Chouchou Club est éducatrice canin. 30 ans d’expérience, diplômée d'état de l'école du chien, elle est spécialisée en éducation pour les particuliers On la retrouve en compagnie de Véronique et de son jeune chiot Rafale un beau bébé tout blanc qui n’a que trois mois. Sur ce terrain au calme et dédié à l’apprentissage, nous allons expérimenter cette semaine quelques règles d’or qui nous permettrons de corriger certains comportements de nos amis à quatre pattes.

Le chien doit comprendre quelle est sa place

Le chien doit comprendre quel espace lui est destiné, tapis, caisse de transport? Une bouillotte peut s'avérer utile pour réchauffe les chiots en manque de la chaleur de leur mère. La chambre et le canapé sont toujours interdits. Il ne faut pas porter le chien à la maison. Laissez le chien seul, progressivement pour lui apprendre à rester serein en notre absence. Il ne faut pas céder.

Trouver sa place Copier

Il est indispensable de lui apprendre le rappel

C’est vraiment l’un des ordres les plus importants qu’il doit absolument maîtriser. En effet, le rappel peut lui sauver la vie. On commence à éduquer les chiots mais il n’est jamais trop tard même si le chien est devenu adulte, il n’est pas trop tard pour l’éduquer. Pour se faire obéir, il n’est pas utile de crier bien au contraire.Ce qu’il faut c’est de la patience.Il faut éduquer le chien avec son maître car tout le monde n’a pas fait chien seconde langue et cela mérite bien de réaliser quelques séances pour vivre en harmonie avec son animal.

Apprendre le rappel Copier

Assis, couché, marché en laisse

Il faut le savoir, certaines races se couchent plus facilement que d’autres. C’est une question de morphologie. Le chien reste à sa place si la laisse n’est pas tendue, tout le monde n’y aurait pas pensé. Laisse détendue, maître détendu, chien détendu mais l’objectif est de lui apprendre à marcher en laisse. Un chien en éduque un autre, c’est une idée à essayer. Si le chien adulte est bien éduqué évidemment.

Assis couché Copier

Un juste équilibre

N'hésitons pas à féliciter et récompenser l'animal mais il faut savoir aussi hausser le ton. La présence des mamans joue un rôle très important dans l’équilibre et l’éducation du chiot. Certaines races de chien ont besoin de plus d’exercice que d’autres, il faut pouvoir répondre à ses besoins.

Un juste équilibre Copier

Combien de séances ?

Une dizaine de séances suffisent pour que le chien et le maître aient compris les bases, ensuite il faut travailler à la maison. Sylviane vous guide pas à pas et vous donne les clés pour éduquer votre compagnon à quatre pattes tout en douceur et trouver ensemble l'harmonie !

Forfait chiot jusqu'à 6 mois (forfait 10 leçons): 180€00

Forfait chien plus de 6 mois (forfait 10 leçons): 220€00