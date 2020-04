Comment occuper les chiens pendant le confinement ?

Dog it Yourself, c'est le nom du programme pour occuper les chiens pendant le confinement car nos animaux ont besoin, comme les humains, de se dépenser. C'est la raison pour laquelle Wamiz, le site des animaux de compagnie, et Purina s'associent pour renforcer la complicité entre maîtres et chiens.

En temps normal, Wamiz recommande de promener son chien une heure par jour, et parfois plus pour certaines races. Les équipes ont mis en place des activités à découvrir chaque jour sur le site internet mais aussi sur les réseaux sociaux afin de ne pas manquer d'idées. Du lundi au vendredi découvrez des astuces et petits jeux réalisables à la maison comme des "tricks" qui ressemblent à des petits tours.