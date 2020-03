Comment occuper son chien pendant le confinement ?

Pendant le confinement, les promenades avec notre chien sont réduites, voire même supprimées. Guylaine Vandekerkhove du site internet toutoupourlechien.com nous donne quelques astuces pour continuer à le dépenser physiquement et mentalement.

Guylaine Vandekerkhove est co-fondatrice du site internet toutoupourlechien.com et intervient régulièrement dans l'émission La vie en Bleu sur France Bleu Lorraine. Elle nous donne quelques trucs pour amuser et faire faire de l'exercie à votre chien, en restant chez vous.

Explications en vidéo :

Augmentez sa dépense masticatoire

Donnez lui un os à mâcher, cru et charnu plutôt que cuit (la cuisson les rend friable et dangereux), et adapté à la taille de sa mâchoire.

Utilisez des jouets que vous aurez fourrés avec des friandises, ou de la pâté pour chien préalablement passé au congélateur. Cela va l'occuper un moment ! Il existe également des balles creuses, dans lesquelles on peut mettre des biscuits (cf vidéo).

Dépensez-le olfactivement

Un chien doit se dépenser physiquement mais aussi mentalement. Il existe des jeux d'intelligence avec des trappes à coulisse dans lesquelles on peut cacher des friandises (cf video). Votre chien va essayer de faire glisser les trappes, de les soulever, et cela fait travailler son flair et son intelligence.

Jouez à cache cache croquettes

Les chiens adorent ça ! Le principe est tout simple, il suffit de cacher des croquettes dans le jardin ou dans la maison et d'inciter votre chien à les chercher.

Faites participer toute la famille

Avec les enfants, vous pouvez fabriquer un tapis de fouilles. Il vous faudra un tapis en caoutchouc, un vieux plaid ou un vieux sweat en polaire (cf video) et le tour est joué, il ne vous restera plus qu'à cacher des friandises à l'intérieur.

Vous pouvez aussi profiter de ce temps de confinement pour apprendre des nouveaux tours à votre chien. Renforcez les apprentissages de base (couché, assis etc...), mais apprenez lui également des nouveaux tours : faire le beau/la belle, tourner sur lui-même, rouler sur le dos. Ces petits tours sont très amusant pour le chien mais aussi pour les enfants qui peuvent s'impliquer.

Attention à l'alimentation

Comme votre chien à moins d'activité physique, n'hésitez pas à diminuer sa quantité de nourriture. Vous pouvez complètement oublier la gamelle et opter pour le cache-cache croquettes.

Retrouver le dossier spécial confinement et épidémie de coronavirus concocté par Guylaine Vandekerkhove sur https://www.toutoupourlechien.co