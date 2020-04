Confiné(e,s) avec des Idées - Jeux, jouets pour chat faits maison

Votre chat a besoin de jouer pour son équilibre et pour conserver son poids de forme mais inutile de faire des frais, vous avez tout à la maison pour le rendre heureux ;) Partagez les jeux et jouets " faits maison" de Maud Jamet, notre comportementaliste félin :

Pour mieux voir "A travers les yeux du chat ;) "

Un comportementaliste félin est un spécialiste de la relation homme/chat. Grâce à une formation sérieuse notamment en éthologie (étude du comportement félin), le comportementaliste est capable d’analyser les causes d’une situation problématique entre vous et votre chat. 😾😺😸😹😻😼😽🙀😿😾L’observation minutieuse des attitudes de votre chat, de son environnement et de vos interactions, lui permet de vous proposer des solutions au plus près de vos attentes pour retrouver une relation harmonieuse et sereine :

Préparer une adoption, un déménagement, l’arrivée d’un enfant

Comportements indésirables - Visite chez le vétérinaire compliquées, peurs, griffades, agressivité, éliminations hors litière : Pour toutes sortes de raisons, un chat peut du jour au lendemain exprimer un comportement indésirable, c’est à dire qui devient gênant dans votre relation homme/chat. Pour remédier à cela, l’important est d’agir rapidement : plus un comportement est ancien, plus il sera difficile de le modifier.

