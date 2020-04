Confinement : adoptions sous conditions à la SPA

Depuis jeudi 16 avril, il est à nouveau possible d'adopter des animaux pendant cette période de confinement. Une bonne nouvelle pour le Président de la SPA, Jacques-Charles Fombonne, qui a lancé un programme d’adoption solidaire.

Le ministère de l’intérieur l’a annoncé le week-end dernier "une tolérance sera accordée concernant les déplacements pour l'adoption d'animaux en refuge". La mesure, entrée en vigueur ce jeudi, est un soulagement pour Jacques-Charles Fombonne, Président de la SPA.

Avec le confinement, la situation était devenue intenable - Jacques-Charles Fombonne.

Les animaux perdus ou abandonnés sont capturés par les fourrières. Quand les agents ne retrouvent pas les propriétaires, l’animal est soit confié à une association protectrice des animaux, soit euthanasié comme le prévoit le Code rural.

La SPA ne pratique aucune euthanasie, en revanche pour continuer à sauver des animaux, il est indispensable que les refuges maintiennent des places d’accueil et donc continuent à permettre des adoptions.

Comment adopter un animal en période de confinement ?

Pour respecter le confinement, il n’est pas possible de visiter les refuges. La SPA a développé une plateforme qui permet de réaliser une partie des démarches d'adoption en ligne. Vous pouvez sélectionner le refuge le plus près de chez vous, y voir les animaux disponibles et trouver votre futur animal de compagnie.

Avant de valider votre demande, vous devrez remplir un questionnaire assez détaillé (nombre d’animaux déjà présents chez vous, votre type de logement…) et la SPA vous enverra une proposition de rendez-vous individuel.

L’adoption doit être responsable

Pour éviter que les animaux adoptés soient à nouveau abandonnés à la fin du confinement la SPA rappelle qu’il s’agit d’adoptions fermes et définitives. Pas des placements provisoires le temps du confinement.

Trouvez le refuge de la SPA le plus proche de chez vous sur la plateforme Adoption Solidaire.