Connaissez vous la danse des vaches ?

Chaque année, au début du printemps, c'est l'heure pour de nombreux éleveurs d'emmener leurs vaches au pré. Un moment particulièrement heureux dans la vie d'une exploitation : les vaches manifestent leur plaisir jusqu'au bout des sabots... et dansent de joie!

A la Ferme des Peupliers dans l'Eure, sur la commune de Flipou, c'est l'heure d'aller faire danser les vaches.

Marie est vachère et elle nous raconte la préparation :

"Le principal, à préparer, c'est les clôtures car pour la première sortie elles sont contentes et elles ne font pas vraiment attention aux fils"

Il faut également que le sol soit sec et porteur car sinon le poids des vaches va détruire l'herbe au lieu de favoriser sa pousse.

Depuis quelques jours les conditions sont réunies et c'est l'heure pour Marie d'ouvrir la barrière. Les vaches mugissent, c'est un véritable concert, qui accompagne la danse des plus enthousiastes :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

C'est parti pour un véritable spectacle. Les deux cents vaches sortent et la plupart jettent leurs fesses en l'air, font de véritables sauts de cabris, elles se cherchent et font semblant de se battre.

Après le premier coup de folie passé, les plus calmes s'allongent dans l'herbe, les autres paissent tranquillement à côté ; les plus vives continuent à jouer pendant plusieurs dizaines de minutes.

Chez les vachers, voir leurs protégées si heureuses, c'est particulier :

"On fait ça tous les ans, et tous les ans on adore"

Mais attention, les premières sorties peuvent causer quelques désagréments digestifs chez les bovins, comme des diarrhées. Il faut donc les rentrer après quelques heures pour habituer leur estomac à cette herbe jeune qui manque de fibres. Elles sortiront comme cela pendant quelques semaines, avant de pouvoir dormir à la belle étoile vers mi-avril.

C'est important, notamment si on veut maitriser la qualité du lait. On peut s'en rendre compte côté consommateurs : le beurre d'été est souvent plus jaune, teinte donnée par une alimentation riche en herbe.

Ces premières sorties c'est aussi l'occasion de faire le point sur la santé du troupeau. Si Nunuche, une vache plutôt calme sort en courant et en mugissant, Marie va en déduire qu'elle est en chaleur... Au contraire si Python, la petite jersiaise turbulente reste allongée dans l'étable, c'est sûrement qu'elle est malade : on prend alors sa température et on s'assure qu'elle ne boîte pas.

"Le fait de les connaître toutes individuellement, cela permet justement de voir quand quelque chose ne va pas"

Avec ses collègues, ils profitent chaque année de ce moment et lancent même parfois des paris sur quelle vache fera le plus de cabrioles ou embêtera le plus les autres... Cette année, comme souvent les précédentes, c'est Python qui a obtenu la médaille d'or.