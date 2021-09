Criquets, grillons et sauterelles : à la découverte des Orthoptères de la Réserve des Ramières

Entre 2018 et 2020, trois années d’inventaires ont été réalisées pour mieux connaître ses insectes des bancs de galets de la Drôme et des prairies alluviales de la réserve. L'inventaire libre est la méthode la plus couramment utilisée pour améliorer les connaissances du nombre d'espèces d'un site .

Avec plus de 27 000 espèces connues dans le monde, 1000 en Europe et 240 en France, les orthoptères sont des insectes d’une grande diversité souvent présents autour de nous sans même que nous nous en rendons comptes. Au total, 53 espèces différentes ont été identifiées sur la réserve soit près de la moitié des espèces connues dans le département de la Drôme, présentes sur les 400 ha de la réserve naturelle des Ramières (122 espèces dans le département).

Ces résultats montrent une bonne richesse spécifique, 11 espèces à enjeu de conservation fort ont été répertoriées, et 7 d’entre elles sont liées aux milieux ouverts xérophiles (secs) ou xérothermophiles (chauds et secs) et sont peu communes sur le territoire rhônalpin.

Leur observation est facile et à la portée de tous, il est important toutefois de s’équiper d’une petite loupe x10 ou x20, et de les manipuler avec le plus grand soin. Ce sont des insectes délicats. Par exemple, il ne faut jamais les tenir par une seule patte arrière ou par les ailes qui sont très fragiles. Le plus simple est de les tenir par le « pronotum » sorte de cou dernière la tête, pour apprendre à les reconnaitre les antennes sont un bon critère pour distinguer les criquets des sauterelles / grillons.

