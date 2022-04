Des idées novatrices à la foire de Toulouse

Pour venir au MEETT vous pouvez prendre le Bus 30 destination « MEETT Beauzelle » ou le Tramway ligne T1 destination "Aéroconstellation" Arrêt MEETT ! Conception, décoration ou encore économie d’énergie, les professionnels de l’aménagement et de l’amélioration de l’habitat apportent toutes les solutions pour la maison, de la cuisine à la salle de bain, en passant par la piscine, l’isolation et le chauffage. Et puis il y a des idées novatrices : notamment les toulousains de NénuFarm que France Bleu Occitanie soutient dès le début. Lucas Teissier fait le point sur ce concept d'aquarium atypique.

Reportage Copier

Sur place à la foire : restauration / snack / bar. C'est la première fois aussi que O'Pic Luchonnais participe à la foire internationale de Toulouse. Le gâteau à la broche c'est entre 60 et 70 couches. En tous cas il y a 2 fois plus d'exposants que l'an dernier sur cette foire. C'est 18 euros au lieu de 35 euros pour une famille de 5 personnes.