Des moutons pour remplacer les tondeuses dans cette entreprise Caennaise

Huit moutons de Ouessant ont rejoint l'espace vert du laboratoire Labeo à Saint-Contest dans l'agglomération caennaise. Le but de leur présence ? Remplacer les tondeuses pour garder une herbe bien courte. Cette pratique s'appelle l'éco-pâturage : " C'est l'entretien d'espaces verts par tous types d'herbivores; bovins, caprins, équins... " Explique Christophe Valin, propriétaire des moutons de Labeo, éleveur dans la Manche prêt de Saint-Lô.

L'avantage de l'éco-pâturage ? "ça fait beaucoup moins de bruit, beaucoup moins d'émissions de gaz à effet de serre, et les animaux mangent tout seuls, il n'y a besoin de personne derrière contrairement aux machines." Les huit moutons que Christophe a loué au laboratoire Labeo sont des moutons de Ouessant. "C'est un mouton intéressant car il mange beaucoup, et sait s'adapter à un terrain qui a déjà été entretenu par des machines, il va bien suivre la pousse de l'herbe."

Sarah, salariée de Labeo sourit : " C'est quand même plus agréable de voir des moutons par la fenêtre que des tondeuses ! " En plus de ses qualités techniques, le mouton de Ouessant a aussi un physique atypique : "C'est le plus petit mouton du monde (...) avec des grandes cornes, c'est assez sympa" rappelle Christophe Valin.

Le mouton de Ouessant mâle et ses imposantes cornes

Pour Labeo, l'idée était de prendre un virage écologique : "En lien avec la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), on souhaitait mettre en place un projet sur la biodiversité, l'éco pâturage rentre tout à fait dans ce cadre" explique Jean-Charles Enot, qui a mené le projet. "On a un emplacement de 2800m² devant notre structure, alors on a réfléchit à ce qu'on pouvait mettre sur ce terrain, il nous est venu l'idée de l'éco pâturage"

Une clôture a été installée avant la venue des moutons de Eco Nature Normandie, l'entreprise de Christophe Valin, ainsi qu'une cabane.