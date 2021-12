Des rennes sous la garrigue en Ardèche

La géologie du territoire offre des zones privilégiées pour l’étude des avens-pièges.

Pour Nicolas LATEUR, archéologue, préhistorien et paléontologue au Pôle archéologique départemental de l'Ardèche à MuséAl à Alba-la-Romaine.

Ces pièges naturels nous permettent de reconstituer l'environnement et les climats du passé, et notamment la biodiversité qui existait à un instant T.

On a du mal à imaginer qu'il y a 10, 20, 30, 40 000 ans, à l'époque où la grotte Chauvet a été dessinée, par exemple, on ait pu avoir des rennes. Pourtant, c'est bien vrai, on avait des très grosses populations de Rennes.