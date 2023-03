Des sangliers saccagent les jardins et terrorisent les habitants de la rue de Zurich à Rouen

Le Vallon Suisse, c'est un petit quartier de la ville de Rouen qui sent bon la campagne. On y croise parfois des renards, des fouines, et quelques sangliers mais depuis quelques semaines, les sangliers viennent tous les jours et à n'importe quelle heure de la journée. Guy Billard et son épouse ne peuvent plus profiter leur jardin. Il ressemble à un champ de labour. "Vous avez vu comment ça a été retourné ? Il n'y a plus rien, plus rien" se désole cet habitant de la rue de Zurich en montrant son petit carré de pelouse complètement dévasté. Un peu plus haut dans ce jardin en pente, les plantations de la femme de Guy n'ont pas mieux résisté. "Ils ont tout bouffé, tout saccagé, ils déterrent tout et après ils descendent alors quand la préfecture nous dit "faut pas les approcher", c'est eux qui sont chez nous ! Ils tapent dans la fenêtre et les volets" raconte Guy, qui a tenté d'alerter la Ville, la Métropole et les services de l'État, sans que personne ne s'inquiète de la situation.

Les sangliers prennent leurs quartiers dans les jardins des habitants du quartier à toute heure de la journée.

Le problème préoccupe pourtant bel et bien tous les habitants du quartier car les animaux passent de jardin en jardin en faisant fi des clôtures qu'ils font sauter sans difficulté. C'est que les bêtes sont nombreuses. Guy en a vu au moins cinq ces derniers temps. Une mère et quatre petits. Mais l'une de ses voisines a vu aussi un couple et plusieurs marcassins qui ont installé une bauge à l'abri de son laurier. "Ils se sont aménagé un petit appartement très sympa" plaisante Laurence, mais cette retraitée n'ose même plus sortir dans son jardin de peur de se retrouver nez à nez avec les bêtes. Ses voisins ne vont pas mieux. Elisabeth en rêve la nuit et son mari ne sort plus sans sa fourche. Le couple interdit désormais à ses petits-enfants de mettre un pied dans le jardin car les animaux sont parfois agressifs.

Les habitants du quartier ne veulent pas qu'on abattent les sangliers mais ils souhaiteraient que la palissade qui barrait l'accès soit ré-installée entre leurs propriétés et la bande de terrain communal par laquelle les animaux pénètrent chez eux. Contacté par France Bleu Normandie, l'adjoint au maire de Rouen, Kader Chékhémani, assure prendre le sujet et l'inquiétude des riverains très au sérieux. Les services de la Ville devraient se rendre très vite sur place.