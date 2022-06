"Depuis la pandémie, on est presque toujours complet" : à Strasbourg, la SPA pousse les murs

La société protectrice des animaux de Strasbourg ouvre ses portes au public ce samedi 4 juin et dimanche 5 juin. L'occasion de rappeler qu'elle fonctionne à flux tendu depuis plusieurs mois et qu'elle a besoin de familles d'accueil pour faire de la place dans ses box.

La Société protectrice des animaux (SPA) ouvre ses portes au public ce week-end de Pentecôtes (samedi 4 juin et dimanche 5 juin). Près de 500 visiteurs sont attendus chaque jour par l'association, pour découvrir les lieux et pourquoi pas créer des coups de cœur entre un foyer et un animal. L'association strasbourgeoise en a bien besoin : depuis la pandémie de covid, elle affiche presque toujours complet.

Le rythme des adoptions ne suit pas celui des abandons

"On a à peine le temps de nettoyer une cage que la place est prise", explique Isabelle, qui travaille à la chatterie de l'association. Elle peut accueillir jusqu'à 160 chats. "Il y a trois ans, quand j'ai commencé, en hiver, on avait environ 70 chats. Mais depuis la pandémie, on est presque tout le temps complet ."

Léon est installé dans une cage dans une salle dédiée au toilettage © Radio France - Jules Hauss

Même constat du côté du chenil. "On a constamment des arrivées non-prévues. On est sur le fil", abonde Simon Boris, le trésorier et responsable des adoptions chez les chiens. Des adoptions qui ne suivent pas le même rythme : "On a reçu à peine dix mails cette semaine. Ce qui est normal avant les vacances, mais comme on est complet on appréhende l'été à venir avec les abandons."

L'adoption des chiens est notamment difficile. "On n'a aucun problème à trouver des preneurs pour les petits chiens. Mais pour les grands, au passé difficile, ça prend du temps. Il faut beaucoup de patience et trouver la bonne famille", explique Marc, bénévole, qui s'occupe d'accompagner les chiens les plus craintifs.

Marc s'occupe du dressage des chiens aux passés difficiles © Radio France - Jules Hauss

Dans les soixante box, près d'un tiers sont là depuis plus d'un an. Il faut dire que les conditions fixées pour confier certains chiens à une famille sont nombreuses. Sybille cherche depuis plusieurs semaines dans différentes SPA "un chien assez jeune, qui peut cohabiter avec les chiens et les chats. Mais c'est difficile à trouver."

Normalement ici c'est pour les lapins

Concernant les chats, la SPA paie l'absence de stérilisation, liée notamment à la pandémie de covid. Pour en laisser le moins possible dehors, des box et des cages ont été aménagés dans d'autres pièces. "Normalement, ici c'est pour les lapins. Mais on a reçu en dons des box, dans lequel on a mis les chats errants. Une fois qu'ils sont soignés et stérilisés ils rejoignent la chatterie, et d'autres chats errants les remplacent", poursuit Isabelle.

Les box dédiés aux NAC (nouveaux animaux de compagnie) sont aussi complets © Radio France - Jules Hauss

Malgré le manque de places, tous les bénévoles l'assurent : ces animaux sont bien traités. "Il y a même un côté rassurant, parce que quand ils sont ici on sait qu'ils sont bien, en sécurité. Mais ça ne vaut pas un placement dans une famille", résume Simon Boris.

L'une des solutions envisagées pour vider temporairement les box, est de recourir à des familles d'accueil, qui peuvent accueillir les animaux sur une période déterminée, notamment avant un placement en famille. Elle invite les volontaires à les contacter à son adresse mail : accueil@spa-strasbourg.org.