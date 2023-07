Dounka, la jument qui visite les EHPAD

Si vous aviez pris l'ascenseur de l'EHPAD Saint Joseph à Flangebouche lundi 10 juillet, vous auriez pu tomber nez à nez avec un cheval ! Ce cheval, en blouse et en chausson, c'est Dounka, en visite pour stimuler les résidents, et pour donner à certaines personnes retirées dans leur chambre un contact avec l'extérieur.

"Vrai ou faux : le cheval le plus grand du monde mesurait 2,19m au garrot." C'est le moment du quizz avec les résidents.

La rencontre avec Dounka commence : une trentaine de personnes, des résidents et des familles, sont rassemblés autour de la jument. Au programme : des quizz pour gagner une friandise. Emmanuelle Pfrimmer, zoothérapeute et maîtresse de Dounka, enchaîne les vrais ou faux : "le cheval le plus grand du monde mesurait 2,19m au garrot." Il y a débat, les réponses fusent. "2.19m, c'est trop haut" glisse Daniel, assis parmi les résidents. C'est peut-être haut, mais c'est vrai. Les participants avec la bonne réponse reçoivent une friandise à la luzerne...pour Dounka bien sûr, à qui ils la donneront, main bien à plat.

Emmanuelle Pfrimmer et sa jument Dounka à l'Ehpad Saint-Joseph aux Auxons. © Radio France - Ninon Vic

Les "petits miracles" avec Dounka

Dans les chambres, l'échange est plus intime. D'après Emmanuelle Pfrimmer, Dounka agit comme une médiatrice : "J'ai souvenir d'une personne qui garde les yeux fermés en permanence. Le cheval est venu, elle a ouvert les yeux." Au cours des séances, Emmanuelle a pu assister à plein d'autres "petits miracles" : "Des personnes mutiques qui ne verbalisent plus, ne parlent plus et à la vue du cheval, elles se mettent à lui parler."

La jument Dounka dans les couloirs de l'Ehpad Saint-Joseph aux Auxons (Doubs) © Radio France - Ninon Vic

C'est aussi l'occasion de se remémorer de bons souvenirs. Nicole a assisté à la visite de Dounka. Elle sourit quand elle évoque ses propres chevaux : "Qu'est-ce qu'on les a aimé nos poulains...".

Une préparation minutieuse pour rentrer à l'Ehpad

Avant de pouvoir se rendre dans cet établissement, Dounka a dû être nettoyée, ses crins tressés...et elle a aussi dû s'habituer au lieu, avec l'aide d'Emmanuelle, zoothérapeute et Tatiana, comportementaliste.

Emmanuelle Pfrimmer met les chaussons de soin à Dounka, avant de rentrer dans l'EHPAD. © Radio France - Ninon Vic

La veille de la visite, Dounka a donc droit à un nettoyage complet. Puis, il faut qu'elle découvre l'établissement : pas question de commencer directement à rencontrer les résidents sans avoir fait un repérage au préalable. Emmanuelle et Tatiana l'accompagnent tout d'abord pour une visite "à blanc". Elles lui font passer les portes automatiques, puis la font ressortir. Il faut que Dounka comprenne qu'il n'y a aucun danger. Elle entre de nouveau et fait quelques pas de plus. Pour l'ascenseur, même protocole.

" La première fois qu'on a pris l'ascenseur, je n'étais pas si sereine, on ne savait pas comment elle réagirait " confie Tatiana. Et après plus d'une heure et demi d'allers-retours entre l'établissement et l'extérieur, la jument prend l'ascenseur sans problème. Dounka est extrêmement bien dressée, d'ailleurs elle sait aussi alerter sa maîtresse en cas de crottin : elle baille plusieurs fois avant, pour lui signaler qu'il est temps de sortir. Pratique, pour les balades en EHPAD !

Au total, Emmanuelle, Tatiana et Dounka visitent une quinzaine d'établissements.