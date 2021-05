Du miel aux Portes du Tarn sur l'A68

Sur l'aire de covoiturage de l'autoroute du Pastel près de Saint-Sulpice-la-Pointe, 24 ruches produisent jusqu'à 400 kilos de miel par an. Pas plus de 50 kilos cette année. C'est la Vie Tranquille avec Philippe Huau, apiculteur tarnais à Giroussens.

Juste derrière le site de Vinovalie, des ruches sont disposées tout près de l'autoroute A68. C'est la récolte de printemps et elle est plutôt maigre cette année. Philippe Huau est apiculteur à l'Est du Tarn et récupère le miel 3 fois par an. Avec le gel, il nous explique les difficultés du climat et des parasites comme le varroa qui perturbent les abeilles. La Vie en Bleu sur France Bleu Occitanie.

Reportage Copier

Une ruche peut accueillir 50 000 abeilles en pleine saison. L'activité principale de Philippe Huau est la vente d'essaims ou de reines. Vous pouvez aussi retrouver les produits locaux sur Altigoo.