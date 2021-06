EMISSION SPECIALE - France Bleu Lorraine en direct du Zoo d'Amnéville

Après près de sept mois de fermeture, le Zoo d'Amnéville a rouvert ses portes. Désireux de vous présenter de nouvelles expériences, le parc zoologique propose désormais un parcours de visite réaménagé et enrichi, au cœur d’une faune dont la population s’est encore élargie. En effet, une quinzaine de nouveaux pensionnaires sont arrivés à Amnéville depuis octobre dernier : des tamarins pinchés, une tortue Kinixys erosa, des wallabies, des moutons d’Ouessant…

Et tout en gardant son objectif de mission pédagogique, le parc propose désormais des nouveaux aménagements, qui vous permettront de vivre des expériences au plus près des animaux : entrez dans une volière immersive pour découvrir l’univers des conures (perroquets et perruches tropicaux), promenez-vous sur une passerelle à girafe qui vous permettra de nourrir l’animal en se portant à sa hauteur...

Un programme attrayant, complété d'un nouveau spectacle d’oiseaux avec des vautours, des calaos, des serpentaires et autres espèces d’oiseaux du monde entier. Dès le mois de juin, une découverte du monde sauvage complétement inattendue et très surprenante vous attend.

« Notre souhait c’est que le visiteur puisse davantage s’immerger dans la réalité du parc, qu’il puisse établir un lien avec les animaux pour mieux les découvrir et mieux les comprendre », explique Albane Pillaire.

ANIMAL, SHOW, SPECTACLE, RAPACE, ZOO © Maxppp - PELAEZ Julio

France Bleu en direct du Zoo d'Amnéville !

Le mercredi 30 juin, de 16h à 19h, France Bleu met en avant le Zoo d'Amnéville lors de son émission spéciale en direct avec Raffael Marseglia et Xavier Montpied.

Albane Pillaire, la nouvelle présidente du zoo, pour qui "il est temps de célébrer le renouveau du parc et se remettre au diapason de la nature et s’émerveiller de la puissance de la faune sauvage" sera l'invité au micro de Raffael Marseglia, ainsi que de nombreux autres intervenants interviewés en direct au parc zoologique par notre baladeur Xavier Montpied.

Amnéville zoo © Maxppp - Lionel VADAM

C'est LA nouveauté !

Le Zoo d'Amnéville vous propose la plus grande expérience de réalité étendue au monde ! Un tigre qui rugit et poursuit un cerf, une libellule qui vole à travers des chutes d’eau, des otaries, ours blancs et même des baleines dans leur environnement naturel, toutes ces scènes se déroulent bien au Parc Zoologique d’Amnéville, grâce à la technologie de la Réalité Étendue.

À partir du 30 juin le Parc Zoologique d’Amnéville va accueillir une nouvelle attraction en exclusivité mondiale dans sa salle de spectacle de 2000 places. Le show d’hologramme sera accessible au prix de 5 euros pour adultes et 3 euros pour les enfants de moins de 12 ans.

« C’est un complément parfait au parcours du visiteur dans le parc, pour lui permettre de découvrir plus avant la réalité de la vie animale. Cette immersion sans pareil nous permet de parfaire encore notre mission de sensibilisation à la fragilité de la biosphère », précise Albane Pillaire, nouvelle Présidente du Zoo d’Amnéville.