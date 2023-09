EN IMAGES. Très bel été pour les petits oiseaux migrateurs sur les bords de Loire à Frossay

Le camp de baguage dans la roselière du Massereau-Migron à Frossay est en activité depuis 40 ans. Activité confiée par le Département à la Ligue de Protection des Oiseaux en 2014. Une zone humide en bord de Loire qui sert de halte aux petits oiseaux migrateurs dans leur long voyage vers l'Afrique.

Suivez en image les opérations de baguage

Le camp de baguage se situe en face de la centrale de Cordemais, de l'autre côté de la Loire au beau milieu des roseaux. Une zone quand tout va bien humide l'été, inondée l'hiver © Radio France - Hélène Roussel

Le filet dans la roselière sert à "capturer" les oiseaux, attirés par des leurres sonores, ils se retrouvent dans des poches que les bagueurs viennent récupérer toutes les 30 minutes. "On fait le plus vite possible pour éviter trop de stress à l'animal" © Radio France - Hélène Roussel

Ces passereaux paludicoles ont beaucoup souffert de la sécheresse et du manque d'insectes l'an dernier. Cet été, le poids moyen observé par les scientifiques tourne autour de 10 grammes. "C'est une très bonne moyenne, on est rassurés car s'ils sont trop maigres, ils ne peuvent pas arriver jusqu'au Sahara et ce sont des espèces déjà en voie de disparition", résume Frédéric Laigneau, naturaliste à la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) et responsable de la station de baguage du Massereau-Migron à Frossay.

La cabane de baguage à quelques mètres : bagguer mais aussi mesurer et peser les oiseaux. Les données sont transmises ensuite au Muséum d'histoire naturelle à Paris qui coordonne plusieurs programmes nationaux et internationaux © Radio France - Hélène Roussel

Beaucoup de rapidité et de précision, l'oiseau est pesé, mesuré et bagué en un temps record avant d'être relâché. © Radio France - Hélène Roussel

Phragmite des joncs, Phragmite aquatique (en voie d’extinction à l’échelle européenne), Pouillot fitis, Rousserolles effarvatte et turdoïdes, 41 espèces ont été répertoriées cet été, la plupart menacées. Les zones humides étant elles-mêmes un peu partout en voie de diminution © Radio France - Hélène Roussel

Plus de 4.000 oiseaux baggués en ce mois d'aoùt, 150 par jour en moyenne. Un exemple avec ce gorgebleue à miroir. "La zone humide a joué son rôle cette année, mais on sait que c'est un équilibre très fragile. Les oiseaux ont de façon générale diminué de 30%, il faut continuer à se battre pour defendre nos 2800 hectares de zones humides qui assurent leur survie le long de la Loire" Chloé Girardot-Moitié, vice-présidente ressources, milieux naturels, biodiversité et action foncière du Département de Loire-Atlantique. - LPO

(Photos prises dans le cadre d'une étude de suivi scientifique selon le protocole CRBPO).

