Espèces de tous poils

Antoine Laurent, animateur nature et écrivain est fasciné par les insectes depuis l’âge de 5 ans ! Pour approfondir le sujet il a fait des études naturalistes, a travaillé au muséum de Tours sur une exposition de fourmis, à la Cité des Insectes de Nedde, en animation nature et au vivarium du Moulin. Il est passionné par le comportement des insectes, leur vie sociale, pour ceux qui en ont une, leur façon de construire leurs nids et leurs manières d’interagir entre eux et entre d’autres espèces dont l’humain. Après des années d’expérience avec les insectes et tout particulièrement ceux qui piquent il publie son livre en décembre 2022 « Zzzzoom sur les insectes qui piquent ! »

