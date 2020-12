Et l'Homme créa le Chien !

Le Chien est aujourd'hui "le meilleur ami de l'Homme" mais cela n'a pas toujours été le cas. Saviez-vous que derrière chaque chien se cache en fait un loup ?

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec cherche à comprendre la relation fusionnelle qui existe entre les humains et les chiens. En compagnie de la journaliste scientifique Cécile Bonneau, on décrypte par exemple les débuts de la domestication du chien.

Du Loup au Chien

Le Chien est le compagnon de l'Homme depuis de nombreuses années. Il est protecteur et docile, joueur et affectueux mais les relations entre l'animal et nos ancêtres n'ont pourtant pas toujours été au beau fixe car, comme le rappelle Cécile Bonneau :

Tous les chiens descendent du Loup

L'origine du Chien est restée nébuleuse jusqu'à très récemment. L'animal pouvait être rapproché du Renard, du Chacal ou même du Coyote. Pourtant, depuis les années 1990, on peut affirmer que le code génétique du Chien est proche à 99% de celui du Loup.

C'est le processus de domestication qui a créé les différentes races de chiens.

L'être humain a sélectionné parmi ces loups ceux qui lui plaisaient le plus. Il a effectué des croisements pour faire émerger des caractères spécifiques. C'est ainsi que nos ancêtres ont forgé les presque six-cents races de chiens qui existent actuellement, insistant sur des talents ou des critères physiques pour que ces animaux deviennent des alliés au quotidien.

La chasse comme lien social

On sait qu'il existait des chiens domestiqués il y a 15 000 ans. Cécile Bonneau nous indique même qu'il existe quelques fossiles datés de 35 000 ans qui laissent apparaître une proximité physique entre des canidés et des hominidés.

Si les humains et les Loups se sont rapprochés, c'est tout d'abord à cause de la chasse. Ils partageaient les mêmes territoires et probablement des proies similaires. Ils vivaient en meute ou en groupe. Tout les poussent à se rencontrer.

La proximité entre les deux espèces a nécessairement été une source de contacts. Il est impossible de savoir si ce sont certains loups moins craintifs que d'autres qui se sont rapprochés des humains ou si nos ancêtres ont recueilli des louveteaux abandonnés pour les élever. Probablement un peu des deux.

Les loups ont pu même profiter de la présence de l'Homme pour collecter de la nourriture sur des carcasses abandonnées sans avoir à chasser des proies.

Le fait est que les loups vivaient déjà dans des meutes organisées autour d'un couple d'individus dominants. L'animal avait donc l'habitude de répondre à une domination. C'est certainement le critère qui a permis au Loup de répondre plus facilement aux tentatives de domestication de son espèce par l'être humain.

Ces deux là étaient donc faits pour se rencontrer.