Et si on prenait des nouvelles : d'une structure vétérinaire à Boulay

Optez pour les bons gestes !

Dans cette clinique, seules les urgences sont traitées. Tout ce qui est "non essentiel" est reporté. Là aussi on évite les contacts, c'est pourquoi, seuls un vétérinaire et une assistante restent au cabinet. Les masques et les gants sont obligatoires. Durant les soins les propriétaires restent dehors, sauf si leur présence est impérieuse. La clinique vous fait même parvenir une attestation de déplacement afin de vous rendre au cabinet, idem pour venir chercher les médicaments.

En dehors de la clinique, les soins aux équidés sont maintenus avec précautions également.

La réglementation, les préconisations sont dictées par l'ordre national des vétérinaires. Ci-dessous : à gauche actes maintenus, à droite actes différés.

Actes vétérinaires - Véronique Belvoix

Téléphonez à votre vétérinaire pour savoir quelle conduite adopter en cas d'inquiétude.

Véro conclus notre échange en indiquant qu'il ne faut surtout pas désinfecter les pattes de votre toutou avec des détergents ménager, ni eau de javel, ni même de gel hydroalcoolique. En revanche soyez prudent à respecter les règles "barrières" aussi avec vos animaux : promenez votre chien seul, et veillez à ce que personne ne le caresse.

Rassurez-vous, vos compagnons sont entre de bonnes mains, preuve en est ci-après, "Indy" qui attend sagement, après sa chirurgie, le retour de sa maîtresse.

Indy après son intervention chirurgicale - Véronique Belvoix

Prenez soins de vos animaux de compagnie !