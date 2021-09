Fête de la nature à la ferme de 50

26ème fête de la nature et de l'agriculture ce dimanche 3/10 avec un marché de producteurs et d'artisans. C’est aussi l’occasion d’échanges entre travailleurs, artisans (artisanat d’art, vêtements et produits transformés issus du commerce équitable…), producteurs (agriculteurs biologiques, apiculteurs…), associations (naturalistes, éducateurs à l’environnement…), exposants, passionnés d’environnement, petits et grands… Amandine Saunard est l'invitée de Circuit Bleu à 9h30 avec Alban Forlot sur France Bleu Occitanie.

Les infos pratiques Copier

Sur cette journée, l’association vous propose, dans une ambiance conviviale, de venir profiter :

d’animations de découverte de la nature et de sensibilisation sur le thème du développement durable,

de balades en calèches

de stands de producteurs locaux et artisans d’une visite pour connaitre les animaux de la ferme de contes de la compagnie "le chat somnambule" à 11h

puis dans l’après midi, conteuse accompagnée de sa marionnette d’expositions