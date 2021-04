Françoise Cormier, la ferme des Cormier à Egaules

Françoise Cormier est aide familiale et son fils Julien est le chef d'exploitation sur la ferme des Cormier.

Son grand père était paysan, son père était double-actif, c'est à dire qu'il travaillait chez Michelin et en même temps, il faisait le paysan... Françoise est donc très attachée à ses racines paysannes.

Paysan, un métier pas facile tous les jours, mais un métier passionnant et très varié. Vous êtes éleveur, mais aussi commercial, chef d'entreprise , c'est un métier qui évolue en permanence.

Les porcs sont élevés en semi plein air. Ils ont à leur disposition un bâtiment avec de la paille pour se mettre à l'abri quand il fait froid ou très chaud. Ils peuvent en sortir librement et profiter des 2 hectares autour.

La ferme des Cormier n'a pas encore de laboratoire pour la transformation. les bêtes sont abattues à Neussargues dans le Cantal et sont transformées à Saint Flour. La ferme propose de la viande fraîche, des saucissons, diverses terrines dont le boudin à tartiner.

C'est un bon moyen de valoriser les produits. L'avantage de la vente directe, c'est d'avoir le consommateur en face et de pouvoir discuter avec lui et de savoir de qu'il pense des produits.

Le paysan, cela va le sortir de sa ferme. Parce quand on est dans une ferme parfois on est la tête dans le guidon, et on est un petit peu déconnecté de la réalité, de ce qui se passe