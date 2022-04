Gagnez vos invitations et vos repas au Zoo d'Amnéville lors de la finale du 24 avril !

Le vari noir et blanc, l'un des superbes et atypiques animaux du Zoo d'Amnéville

Le Zoo d'Amnéville est un lieu magique, où chaque visiteur parcourt le monde entier tout en restant dans le Zoo. En effet, le parc zoologique accueille de nombreuses espèces animales venues des quatre coins du monde.

Un haut-lieu de la biodiversité animale

Parmi les animaux que vous pourrez croiser au Zoo d'Amnéville, citons le tamarin empereur, le lycaon, le caracal ou encore le gorille.

Plus de 2000 animaux, plus de 240 espèces et un environnement apaisant : le parc s'articule autour de la sauvegarde des espèces menacées, de la sensibilisation des visiteurs et de la recherche pour mieux appréhender les animaux et leur milieu.

Les familles peuvent s'approcher au plus près des animaux du Zoo d'Amnéville - © Adrien Farese

Le parc animalier propose également diverses animations, comme le nourrissage commenté, les activités pédagogiques... et même Extended Reality World, le plus grand spectacle holographique mondial d'animaux !

Comment repartir avec les places et les repas ?

Lors de la finale du dimanche 24 avril, France Bleu Champagne-Ardenne fait gagner 4 places (2 adultes + 2 enfants) et 4 repas à l'un des participants de Circuit Bleu, Côté Jeu le 5/5 ayant joué du lundi au vendredi.

Vous voulez tenter votre chance ? Composez le 03.26.48.2000 (prix d'un appel local) pour jouer !