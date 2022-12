Giromagny : une association pour sauver les chats errants

A Giromagny, dans le Territoire de Belfort, les chats errants se multiplient. Jusqu'à plusieurs dizaines dans chaque quartier d'après la mairie. Alors pour améliorer la situation, une association a été créée, les "Chatsmagny libres", notez le jeu de mots, avec pour objectif de les protéger.

Une nécessité qu'a remarqué la présidente de l'association Chantal Halahigano : "dans mon quartier, il y a une trentaine de chats errants. Les gens en prennent et après ils les abandonnent, les chats ne sont pas stérilisés, et ensuite il y a des bébés partout".

Nourrissage et stérilisation

Grâce à une convention signée avec la mairie, l'association a pour mission notamment de les stériliser. "C'est conforme à la réglementation de traiter les animaux pour éviter la prolifération et puis de mettre en place des points de nourrissages pour assurer une vie raisonnable à ces animaux" explique Christian Coddet le maire de Giromagny.

"On va stériliser les chats, les identifier et les mettre à l'adoption, précise la présidente, mais ceux qui sont dehors depuis trop longtemps on les remettra dehors" après de longues années en extérieurs certains chats ne supportent effectivement pas le retour à la vie domestique.

Mais pour éviter que cette prolifération de chats errants continuent à Giromagny, la mairie va sensibiliser les habitants pour éviter qu'ils abandonnent leur chat.