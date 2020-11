Grandeur Nature et l'Apron du Rhône

C'est l'une des espèces actuellement les plus menacées d'extinction sur le territoire français et suisse.

le sauvegarder passe par la préservation de nos cours d'eau

l'Apron a vu ses populations gravement décliner au cours du XXème siècle : en 1900, l'espèce était encore présente sur 2 200 km de cours d'eau , alors que dans les années 80, seulement 380 km étaient encore peuplés, aujourd'hui le dernier bilan fait état de 350 km, en 2020 un plan national d'action d'une durée de 10 années a pour objectif de conserver les populations existantes et de contribuer à leur extension.

Grandeur Nature à la radio , c'est tous les vendredis à 8h40 et 16h40 mais aussi les samedis et dimanches à 7h20 et 12h10 .