Grandeur Nature - Grand Prix Natura 2000

La Communauté de Communes Rhône-Crussol, La mairie de Le Pouzin, et le Parc naturel régional des Monts d'Ardèche se sont associés en 2016 pour porter une étude d'amélioration des connaissances sur les chauves-souris à l'échelle des 3 sites Natura2000 et de 2 sites ENS que ces structures animent.

C'est la LPO Drôme qui a été retenue pour cette prestation et qui a réalisé l'étude entre 2017 et 2019.

A l'issue de celle-ci, le collectif a candidaté au Grand prix Natura 2000 dans la catégorie "Action de réseau et coopération inter sites" dont il a été lauréat. Avec ce prix, ils ont pu réaliser un petit film pour valoriser ce travail en partenariat, l'étude et le prix reçu.

Ce film est aujourd’hui finalisé et le teaser est à la fin du diaporama ci-dessous.

Les enjeux sont différents pour nous tous et ce qui est intéressant c'est de pouvoir se regrouper pour mener cette étude.