RĂ©mi MĂ©tais nous permet d'en savoir plus, il est chargĂ© d'Ă©tudes Ă la LPO  Auvergne-RhĂŽne Alpes . dĂ©lĂ©gation territoriale DrĂŽme .   à écouter sur France Bleu DrĂŽme ArdĂšche le vendredi Ă 8h40 et 16h40 et les samedi et dimanche Ă Â 7h20 . đŸ“·đŸ€©