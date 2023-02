Gris du Gabon - La Parrot Wildlife Foundation lance un appel aux dons pour financer une volière immersive

Depuis 2018, la Parrot Wildlife Fondation a déjà accueilli dans son Centre de conservation plus de 80 Gris du Gabon abandonnés ou saisis. Ne pouvant pas survivre dans le milieu naturel, la Fondation s’est donnée pour objectif en 2023 de leur construire une volière immersive de plus de 400m2 et leur offrir ainsi une meilleure vie et beaucoup plus d’espace pour voler.

ⓘ Publicité

Le coût de cette voilière avoisinant les 100.000 euros, la PWLF lance un appel urgent aux donateurs privés et aux entreprises pour l’aider à financer son projet.

Pour rappel, la PWLF ayant un statut de fonds de dotation, chaque don est défiscalisable à 66%. A partir de 50€, les donateurs seront invités à l’inauguration de la volière et se verront offrir une entrée à Parrot World.

Pour faire un don, c’est ICI . Cette nouvelle volière sera située dans la future section africaine de Parrot World.

Parrot World, le parc animalier immersif

Situé à Crécy-la-Chapelle en Seine-et-Marne, à 30km à l’est de Paris, Parrot World est un immense refuge pour perroquets d’Amérique du Sud et un Centre de conservation pour les espèces menacées d’extinction, comme les jaguars, les loutres géantes, les pécaris, les manchots de Humboldt et les nandous, et coordonné par l’EAZA (Association européenne des zoos et aquariums).

Les équipes animalières partagent avec vous leurs connaissances et leurs quotidiens.

A travers 2 parcours ludiques et informatifs et des animations pédagogiques, petits et grands découvrent la richesse de l’écosystème sud-américain et les enjeux liés à la protection de la nature dans cette région du monde.

Les équipes animalières extrêmement sensibles au bien-être des espèces présentes au parc vous attendent pour partager avec vous leurs connaissances et leurs quotidiens.

A vous de jouer !

Jusqu’au 5 mars, Parrot World vibre aux couleurs et aux sons du Carnaval de Rio . L’occasion pour les enfants de profiter de nombreuses animations et de découvrir les nouveautés 2023.

Le Carnaval de Rio vous attend jusqu’au 5 mars

A cette occasion, Parrot Worl et France Bleu Paris ont décider de vous offrir un moment d’évasion en mettant en jeu plusieurs lots.

• Dans la matinale de France Bleu Paris, entre 6h et 9h, c’est un Pass Famille qui attend l’heureux gagnant ce jeudi 16 février 2023.

Comment jouer ? Rien de plus simple. Dès que l’animateur vous y invite, appelez France Bleu Paris au 01.42.30.10.10.

• Dans Embarquement immédiat, du 20 au 24 février, vous jouer pour tenter de remporter un séjour pour 2 incluant l’accès au Parc sur 2 jours, le dîner au restaurant le Panoramic avec une coupe de champagne, nuit en lodge jaguar, petit déjeuner et animation privilège au parc. Séjour valable du dimanche au jeudi du jusqu'au 11 novembre 2023, hors vacances scolaires.

Comment jouer ? Appelez votre radio au 01.42.30.10.10 et inscrivez-vous pour jouer en direct entre 11h et 12h.

Une fois à l’antenne, vous devrez répondre correctement à un maximum de questions. 1 question, 5 secondes de réflexion. Si le temps de réflexion est dépassé ou si la réponse est fausse, le jeu s’arrête.

Pas d’égalité possible, le plus haut score de la semaine, c’est-à-dire l’auditeur ayant répondu au plus grand nombre de questions d’affilée, est déclaré gagnant de la semaine.