Guylaine Vandekerkhove : faut-il désinfecter les pattes de son chien ou de son chat ?

Guylaine Vandekerkhove de toutoupourlechien.com nous explique pourquoi il est inutile voir même dangereux de désinfecter les pattes de son chien ou de son chat, et nous rappelle les bons réflexes à adopter avec son animal de compagnie pour faire barrage au virus.

Les cliniques vétérinaires voient arriver de plus en plus de chiens et de chats gravement brulés aux pattes car leurs propriétaires ont voulu les désinfecter en utilisant de l’eau de Javel ou du gel hydroalcoolique.

Dois-je désinfecter les pattes de mon animal de compagnie ?

Évidement que non ! On ne désinfecte pas les pattes de son chien ou de son chat avec de l’eau de Javel, même si elle est diluée, et on n’utilise pas non plus de gel hydroalcoolique ni un autre désinfectant. Ces produits sont dangereux pour votre chien ou votre chat et ils sont corrosifs pour sa peau. En plus des brûlures cutanées, ces produits peuvent irriter les muqueuses de votre animal si celui-ci vient à le lécher. Dans un communiqué, l’Ordre des vétérinaires a rappelé que le gel hydroalcoolique qui, comme son nom l’indique, contient de l’alcool, peut être responsable d’une très grave intoxication chez votre animal de compagnie. On voit des chats tomber en coma éthylique pour avoir lapé du gel hydro alcoolique.

Mon chien/mon chat, peut-il me transmettre la maladie ?

Il est bon de rappeler, qu’au vu des connaissances scientifiques actuelles, il n’existe aucune preuve que les animaux de compagnie jouent un rôle quelconque dans la propagation de la maladie. Ce qui est probable en revanche c’est que nos chiens et nos chats puissent servir de simple vecteur au virus, comme le ferait une poignée de porte, l’écran d’un téléphone portable ou même un vêtement si une personne infectée touchait, éternuait, toussait ou postillonnait sur son pelage.

Quelles sont les règles à suivre avec son animal de compagnie ?

En respectant les règles du confinement et de distanciation sociale lors des promenades de votre toutou, le risque que votre animal se retrouve avec des particules virales sur son pelage ou ses pattes devient alors très minimes. Respecter les règles de distanciation sociale pendant le confinement revient à renoncer pour un temps aux interactions sociales canines, en vue de réduire les risques de contamination et de propagation du virus. Pour cela, le mieux et de tenir son chien en laisse courte auprès de soi pendant la promenade afin qu’il ne se retrouve pas à proximité d’une personne qui serait potentiellement porteuse du virus. Qui plus est, ne laissez pas votre chien aller au contact d’un autre chien, à plus forte raison si l’autre chien est aussi en laisse, car cela risque de générer un conflit entre les animaux et une obligation de contact entre les propriétaires.

Et si je tiens tout de même à laver les pattes de mon chien/chat ?

Si vous tenez quand même à laver les pattes ou le pelage de votre chien à son retour de promenade, utilisez tout simplement de l’eau et du shampoing pour chien ou à défaut de l’eau savonneuse. C’est suffisamment efficace pour le débarrasser d’éventuelles particules virales. Pas besoin de désinfectant, d’eau de Javel ou de gel hydroalcoolique. Si vous êtes amené à le faire souvent, prenez garde à bien diluer le shampoing avant utilisation et de rincer abondamment à l’eau claire. Dans tous les cas prenez garde à bien sécher les pattes de votre chien ainsi que les espaces situés entre ses doigts pour éviter les phénomènes macération. Pensez également à vous laver les mains à l’eau et au savon après avoir caressé votre animal de compagnie et à éviter les léchages au visage ou aux mains. Mais ça ce n’est pas spécifique à l’épidémie actuelle ce sont des règles d’hygiène valables en tout temps.

Retrouvez tous les conseils de Guylaine Vandekerkhove sur toutoupourlechien.com et sur France Bleu .