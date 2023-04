Haute-Savoie : un pygargue du parc des Aigles du Léman décapité en Allemagne

La direction du parc des Aigles du Léman à Sciez en Haute-Savoie dénonce un acte honteux. Un de leurs jeunes pygargues vient d’être retrouvé abattu et décapité en Allemagne. Pour le directeur du parc, Jacques-Olivier Travers, ça ne fait aucun doute, c’est l’œuvre d’un braconnier : "nous avons envoyé quelqu’un sur place pour récupérer l’oiseau et faire une autopsie, et là c’était une scène d’horreur puisqu’on lui avait coupé la tête et les pattes. Et l’autopsie a révélé qu’il avait été tué par balle. C’est vraiment un acte de braconnage. On voit bien que c’était pour ce qu’on appelle les trophées, à savoir les pattes et la tête. On n’imaginait pas que de telles pratiques existaient encore…".

Autopsie de "Sciez" l'aigle abattu et décapité en Allemagne - Parc des Aigles du Léman

Une espèce protégée en France

Le pygargue à queue blanche est l’aigle le plus grand d’Europe. En France c’est une espèce protégée. Le parc des Aigles du Léman travaille à sa réintroduction. Ce jeune aigle tué en Allemagne, âgé d'un an, venait d’ailleurs juste de quitter le centre de réintroduction de Sciez où il était né.

Le parc explique qu’il était dans sa "phase de dispersion" pour apprendre à se débrouiller seul. Il serait revenu nicher au parc dans trois ou quatre ans. C’est le travail de toute une équipe qui est mis à mal. Depuis des mois, des membres des Aigles du Léman travaillent pour les faire grandir auprès de leurs parents, les relâcher, les suivre. "Ça nous a mis un coup au moral", explique le directeur du parc.

Cet aigle était la mascotte des enfants

Ce jeune pygargue s’appelait "Sciez". "C’était un peu notre Tanguy" selon Jacques-Olivier Travers. "C’était le dernier à être resté avec nous. Il est parti seulement fin février. Tout le monde le connaissait parce qu’il volait beaucoup au-dessus de la commune". Et les enfants de Sciez étaient nombreux à le suivre grâce aux caméras implantées dans le parc. Ils l’ont vu naitre et le suivaient grâce à sa balise, une fois qu'il a quitté le nid.

Plainte déposée

L'office français de la biodiversité a été saisi pour ouvrir une enquête en lien avec ses homologues allemands. Des associations d'outre-Rhin devraient aussi déposer plainte.