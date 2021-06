I meruli... di Don-Mathieu Santini

Un’ora nanz’à l’alba, ci n’hè una ind’è mè chì si ficca nant’à un palanconu elettricu, ritta è sticchita quant’è un militaru à lu pisà di i culori, è friscia. O parla piuttostu. La ghjenti dicini ch’idda canta. Manc’à pena ! A tippa batalighja. È si senti bè ch’idda poni quistioni à qualchì cumpari chì ùn hè tantu luntanu. A merula difendi i so loca. Campa in un tarritoriu minininu par no, ma par idda hè u so reamu. Milli metra quatrati hè quantunca un bellu spaziu par fà a so casa, mirè ! È faci infrasati intarrugativi : « Friiiichjivilichjivuchjì » ? U cumpari arrispondi : « Frivuluchjuchjitrììì » ! Chì contani ? A vuleti sapè ? Steti li à senta !

Quand’era più ghjovanu ùn cunniscia ch’è dui friscia di i meruli. U prima era quand’iddi s’avvicinaiani di l’alivu o di l’eddara induva era in posta cù a me 14 mm : « Chjù ! Chjù ! »dumandaia u maestru à piumi à quidd’altri : « Viditi qualcosa ? Ci hè un piriculu ? » È ghjeu ùn ansciaia, aspittendu ch’iddu ghjunghjissi à tiru. Quandu u colpu partia, di regula cascaia. Tiraia à colpu siguru chì i cartucci erani pochi. Ma quidd’altri scappaiani briunendu : « Fiffiiiififììì fììì ! » Tandu par deci o quindici minuti ùn si sintia più nudda. È po, à capu di qualchì tempu affaccaia una spizzicafugna, una spia chì vinia à veda qual’era u malasciamè chì tiraia nant’à i so cumpagni. S’avvicinaia saltichjendu d’una brancuchja à l’altra è mi palisaia : « Tsì ! Tsì ! » « Ùn sò micca u to ziu » li dicia… È tandu andaghjia à veda quidd’altri par dì li : « Eti vistu ? À mè ùn m’hà micca tiratu ! » Sò montaseghi i spizzicafugni.

Tuttu quissa par dì chì duranti una bella parti di a me vita ùn cunniscia ch’è i friscia d’inquiitudina, di timori o di paura di i meruli. Ma u tempu hè passatu è à pocu à pocu i loca induva andaghjia à caccighjà cù babbu sò stati ricuparti d’una vegetazioni di cimentu. L’acqua piuvana hà fattu crescia un’arburatura di mattona è certi muraddi alti, ma oh ! A carabina fù missa à u chjodu è ùn a rigretu micca chì oghji m’incresci di tumbà un animali. I disguasta fatti da l’omu à issa tarra sacra m’hà avvicinatu da u populu di i frascona, quiddi di l’ortu è di a machja vicina. Ed hè tandu ch’aghju fattu casu di i chjachjarati di i meruli. Sarani duvintati cussì astuti pà arrughjunà si à caccia chjusa ?

Dicia nanzi chì ind’è mè u patronu di u sittori cuminciaia à pona a so auturità sunora di frivaghju. In i tempa ùn li tiraiamu più à st’epica chì ruspaiani par manghjà i lumbricula. Babbu dicia ch’idd’era par smagriscia dop’à tamanta tichjina di bachi, d’alivi, di murta, d’eddara. Dicia chì di marzu si n’andaghjiani, fora di qualchì casarecciu chì firmaia par ripruducia si. Oghji fermani tutti. Dop’à i chjachjarati di frivaghju s’accoppiani fin’à ghjugnu. Affaccani i rivali è ci voli à senta li ghjustri virbali. In siratina, forza quand’iddu veni u mumentu di ritruvà u nidu, nascini i sirinati : « Sta sera o bella Bizzichinera sò vinutu, à cantà ti sta bella sirinata, cù a spirenza d’essa ricivutu, frivilitichjiiiiii fichjichjulichjiii chjù chjù ». U tempu si ferma è ùn si senti più un frisciu.

Don-Mathieu Santini