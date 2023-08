IMAGES ET VIDEO : Deux wallabies albinos sont nés dans un parc animalier des Pyrénées-Orientales

"Oh qu'est-ce qu'il est beau le blanc ! Il est magnifique !" s'exclame Huguette, devant l'enclos des wallabies. Sur 30 000 visiteurs annuels du parc animalier de Casteil (Pyrénées-Orientales), elle n'est pas la seule à s'extasier à cet endroit. Au milieu de la douzaine de pelages marron, deux fourrures couleur neige sortent du lot. Ce sont les deux wallabies albinos que le parc accueille depuis cette année.

ⓘ Publicité

Deux naissances inédites

Le premier est un mâle né en janvier. La seconde est une femelle de quatre mois. Les deux nouveau-nés ont le même père, mais pas la même mère, une situation incroyable pour Jérôme Caves, le directeur du parc : "Ça fait maintenant plus de 30 ans qu'on a des wallabies et ce n'était jamais arrivé jusqu'à présent. Pour que ça arrive, il faut que les deux parents aient eux-mêmes un gène récessif. Donc déjà un animal albinos c'est rare, alors quand ça arrive deux fois à quelques mois d'intervalle, nous avons été deux fois plus surpris !"

Acceptés au sein du groupe

Les wallabies vivent une vingtaine d'années en captivité, environ sept ans de plus qu'en milieu sauvage. Avec leur pelage blanc et leurs yeux rouges, ces deux marsupiaux albinos sont plus vulnérables au soleil. Malgré ces différences, ils ne sont pas exclus de leur groupe observe Jérôme Caves : "Ils dénotent complètement mais il n'y a aucun signe d'exclusion parmi les autres, ils sont très acceptés dans le groupe, ils ne font pas de différence entre eux."

Le parc animalier de Casteil, qui fêtera ses 40 ans en janvier prochain, accueille plus de 300 animaux répartis sur une trentaine d'espèces. La saison d'été est fructueuse avec 10% de visiteurs en plus le mois dernier par rapport à juillet 2022. Des visiteurs qui trouveront peut-être un nom à ces deux marsupiaux albinos : "S'ils veulent nous faire des propositions, nous sommes preneurs !" conclue Jérôme Caves.

loading