Inflation et vacances : les abandons d'animaux à la SPA explosent dans la Somme

L’été dernier, il y a eu plus de 16 000 animaux recueillis dans les SPA françaises entre mai et août . Une période de vacances qui correspond bien souvent à des vagues d’abandons pour les animaux. Cette année encore, les refuges accusent une surcharge importante. C’est notamment le cas à la SPA de Poulainville, dans la Somme, qui accueille en ce moment une centaine d’animaux.

Depuis quelques semaines, aucun box ne se libère. Et les demandes d’abandons s’inscrivent désormais sur une liste d’attente. Amélie Depoorter, responsable du refuge, se désole de refuser des demandes d'accueil : "On est obligé de faire des choix par ordre de priorité et d’urgence. On n'a pas la possibilité d’absorber toutes les demandes”.

Camille s'occupe d'un des chiens de la SPA de Poulainville. © Radio France - Lison Bourgeois

“Ça n'évolue pas en fait !”, glisse Joëlle Hirret. Elle est bénévole déléguée enquêtrice à la SPA. Elle observe qu’il y a toujours des gens qui considèrent les animaux comme des objets. Mathieu Scherenne, le chef d’équipe du refuge, incite les propriétaires à être responsables tout le temps, même en période de vacances. Il rappelle que de nombreuses locations estivales proposent des espaces pour les animaux.

Les NACS, de plus en plus abandonnés

La SPA de Poulainville accueille de plus en plus de NACS (nouveaux animaux de compagnie), comme des lapins par exemple. © Radio France - Lison Bourgeois

Pour un propriétaire qui se retrouve sans aucune solution pour faire garder son animal, Mathieu Scherenne répond : “tout simplement, il ne faut pas partir en vacances ! ". La SPA de Poulainville note que c’est aussi parfois un coût financier trop important qui pousse à l’abandon des animaux. Le chef d’équipe du refuge explique que de nombreux propriétaires ne sont plus en capacité de nourrir ou de soigner leurs animaux. En un an, le rayon “animaux” des supermarchés a subi une augmentation de 15%.

Certains animaux, comme ces deux chiens, sont abandonnés car les propriétaires n'ont plus les moyens de les nourrir ou de les soigner. © Radio France - Lison Bourgeois

