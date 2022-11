Face à la hausse des prix de la nourriture pour animaux, "on partage le bifteck avec notre chienne"

Vous l'avez peut-être déjà remarqué si vous avez une bête à quatre pattes à nourrir : les prix des croquettes augmentent ! "Pour la plupart de nos clients c'est une petite sortie en moins mais on paye quand même les croquettes du chien !", résume Flavie Dumesnil vendeuse chez Animalis à Metz. Face à l'augmentation des prix, "des clients nous font la réflexion, alors on essaye d'adapter les prix, quitte à rogner un peu sur nos marges. Mais on est limité, ce sont les fournisseurs qui augmentent les tarifs." Selon le groupe Leclerc, les produits alimentaires pour animaux ont augmenté de 13% en 2022, une inflation qui pourrait atteindre les 41% en 2023.

Chacun sa méthode face à l'inflation

Pour les propriétaires d'animaux de compagnie, ces augmentations pèsent sur le budget, alors chacun a ses astuces. Raymond, propriétaire de Rio, un petit Cavalier King-Charles, achète en gros. "On achète même des paquets de 50 kg de croquettes, chez Cora ils font des prix intéressants sur le gros, ça permet de faire quelques économies.", explique ce retraité_._ Evelyne, qui habite à Metz, a une autre technique, elle partage la nourriture de son chien et de son chat entre croquettes et restes de ses repas : "On partage le bifteck avec notre chienne, elle est contente !" D'autres comme Léa, achètent des croquettes premier prix.